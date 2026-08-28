Interdição temporária da BR-101 Sul Antiga mudará itinerários de ônibus no Grande Recife

Interdição ocorre neste sábado (29) e domingo (30) (Vitarella/Divulgação)

A BR-101 Sul Antiga será temporariamente interditada nos dois sentidos neste sábado (29) e no domingo (30), no trecho localizado em frente à fábrica da Vitarella. O impedimento no tráfego será feito para remanejar uma adutora da Companhia Pernambucana de Saneamento (Compesa). O serviço permitirá a instalação das bases de um novo viaduto que será construído no local.

Devido à interdição, serão realizadas mudanças no Sistema de Transporte Público de Passageiros da Região Metropolitana do Recife (STPP/RMR). Os ônibus que utilizam o trecho interditado terão os itinerários desviados pela BR-101 Sul Nova. As alterações afetam as linhas 139 TI Cabo/TI Cajueiro Seco, 181 Cabo (Cohab)/TI Cajueiro Seco, 184 Cabo (Bacurau), 185 TI Cabo, 191 Recife/Porto de Galinhas (N. Sra. do Ó) e 183 Ponte dos Carvalhos/TI Cajueiro Seco.

De acordo Grande Recife Consórcio de Transportes Metropolitano (GRCTM), para garantir o deslocamento dos usuários que utilizam o trecho da BR-101 Sul Antiga, há uma integração temporal, como uma alternativa de conexão entre a área central do Cabo de Santo Agostinho, Ponte dos Carvalhos, Pontezinha e Jardim Prazeres, com pagamento de uma única tarifa por sentido.

No sentido Cabo/Jaboatão, os usuários poderão embarcar nas linhas 139 TI Cabo/TI Cajueiro Seco ou 181 Cabo (Cohab)/TI Cajueiro Seco e desembarcar na Rua do Caionco, próximo à interseção com a BR-101 Sul Antiga. De lá, deverão se dirigir ao PED 190125, localizado na BR-101 Sul Antiga, onde poderão embarcar na linha 034 Curcurana/TI Cajueiro Seco – Via Vitarella, no sentido Jaboatão.

Já no sentido Jaboatão/Cabo, os usuários deverão embarcar na linha 034 Curcurana/TI Cajueiro Seco – Via Vitarella e desembarcar no PED 190091, localizado na BR-101 Sul Antiga. Em seguida, deverão se dirigir à Rua do Caionco, próximo à interseção com a rodovia, onde poderão embarcar nas linhas 139 TI Cabo/TI Cajueiro Seco ou 181 Cabo (Cohab)/TI Cajueiro Seco, no sentido Cabo.

No sentido Recife/Cabo, os ônibus que normalmente seguem pela Avenida Doutor Júlio Maranhão, BR-101 Sul, passarão a utilizar a BR-101 Sul Nova. O desvio será feito pela pista local, com giro à esquerda para o acesso a Ponte dos Carvalhos pela via sob o viaduto. Na sequência, os coletivos passarão pela Rua Governador Miguel Arraes de Alencar e pela Rua do Caionco, antes de retornar à BR-101 Sul Antiga. Já no sentido Cabo/Recife, o trajeto será alterado a partir da BR-101 Sul Antiga. Os ônibus deverão entrar à esquerda na Rua do Caionco, seguir pela Rua Governador Miguel Arraes de Alencar e, depois, acessar à direita a BR-101 Sul Nova, retomando o percurso pela Avenida Doutor Júlio Maranhão.

A linha 183 Ponte dos Carvalhos/TI Cajueiro Seco também terá mudanças no itinerário. No sentido Ponte dos Carvalhos/TI Cajueiro Seco, o percurso que normalmente passa pela Avenida Prefeito Diomedes Ferreira, Rua Diácono Abdias Valério de Oliveira e acessa a BR-101 Sul Antiga será alterado. Os ônibus seguirão pela BR-101 Sul Antiga, com giro à direita na Rua do Caionco, depois pela Rua Governador Miguel Arraes de Alencar e acesso à direita na BR-101 Sul Nova. O trajeto prossegue pela BR-101 Sul, 7ª Travessa Doutor Júlio Maranhão e termina no Terminal Integrado de Cajueiro Seco.

No sentido TI Cajueiro Seco/Ponte dos Carvalhos, os coletivos deixarão a Avenida Doutor Júlio Maranhão pela BR-101 Sul Nova, utilizando a pista local e fazendo o giro à esquerda para acessar Ponte dos Carvalhos pela via sob o viaduto. Em seguida, passarão pela Rua Governador Miguel Arraes de Alencar e Rua do Caionco, com giro à esquerda para a BR-101 Sul Antiga. Depois, seguem pela Rua Tabelião João J. Alves, Rua Onze e Avenida Prefeito Diomedes Ferreira.

Para atender os passageiros que ficariam sem atendimento no trecho interditado da BR-101 Sul Antiga, a linha 034 Curcurana/TI Cajueiro Seco – Via Vitarella terá uma operação especial. A linha terá dois Pontos de Retorno (PR): o PR normal, localizado na Rua do Registro, em Curcurana, e um PR provisório, localizado na BR-101 Sul Antiga, em frente à empresa Messer, no lado oposto à Vitarella. A linha 034 fará dois desvios diferentes, alternando as viagens na saída do Terminal Integrado de Cajueiro Seco: uma viagem seguirá para o ponto de retorno normal e a seguinte para o ponto provisório.

No sentido TI Cajueiro Seco/Curcurana, a viagem destinada ao PR normal seguirá pela Avenida Doutor Júlio Maranhão, BR-101 Sul Nova, pista local, acesso a Ponte dos Carvalhos pela via sob o viaduto, Rua Governador Miguel Arraes de Alencar e Rua do Caionco. Depois, haverá giro à esquerda na BR-101 Sul Antiga, com continuidade pela Rua Curumirim, Rua Vereador Horácio Ferraz Cavalcanti, Estrada de Curcurana e Rua do Registro, onde fica o ponto de retorno. Na viagem destinada ao PR provisório, o ônibus fará o mesmo acesso pela BR-101 Sul Nova, pista local, via sob o viaduto, Rua Governador Miguel Arraes de Alencar e Rua do Caionco, mas fará o giro à esquerda na BR-101 Sul Antiga para chegar ao ponto provisório em frente à Messer, no lado oposto à Vitarella.

No sentido Curcurana/TI Cajueiro Seco, as viagens que partirem do ponto de retorno normal, na Rua do Registro, seguirão pela Estrada de Curcurana, Rua Vereador Horácio Ferraz Cavalcanti e Rua Curumirim. Em vez de acessar diretamente a BR-101 Sul Antiga, os ônibus farão giro à esquerda na rodovia, entrarão à direita na Rua do Caionco e seguirão pela Rua Governador Miguel Arraes de Alencar, acessando à direita a BR-101 Sul Nova. O percurso continua pela Avenida Doutor Júlio Maranhão, 7ª Travessa Doutor Júlio Maranhão e chega ao Terminal Integrado de Cajueiro Seco.

Já as viagens que partirem do PR provisório, em frente à Messer, seguirão pela BR-101 Sul Antiga, entrarão à direita na Rua do Caionco, depois na Rua Governador Miguel Arraes de Alencar e, novamente à direita, na BR-101 Sul Nova. A partir daí, o ônibus seguirá pela Avenida Doutor Júlio Maranhão e pela 7ª Travessa Doutor Júlio Maranhão até o Terminal Integrado de Cajueiro Seco. A sinalização deverá indicar se aquela viagem será “Via PR normal”, com destino ao ponto da Rua do Registro, em Curcurana, ou “Via PR provisório”, com destino ao ponto localizado na BR-101 Sul Antiga, no lado oposto à Vitarella.