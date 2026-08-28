Nova pesquisa Quaest vai medir corrida entre Lula e Flávio Bolsonaro a um mês da eleição

Levantamento será divulgado na próxima quarta-feira (2) e deve atualizar cenários de primeiro e segundo turnos da disputa presidencial

Entre os principais pontos estão os cenários de intenção de voto para o primeiro turno e as simulações de segundo turno, com atenção especial à disputa entre o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o senador Flávio Bolsonaro (Fotos: Ricardo Stuckert/Divulgação e Vittor Sales)

A corrida pela Presidência da República terá, na próxima semana, um novo retrato do eleitorado brasileiro. A Quaest realiza, entre domingo (30) e terça-feira (1º), uma nova rodada de pesquisa nacional sobre as eleições de 2026, com divulgação prevista para a quarta-feira (2), pouco mais de um mês antes do primeiro turno, marcado para 4 de outubro.

O levantamento vai ouvir 2.004 eleitores de 16 anos ou mais em entrevistas presenciais e domiciliares. Entre os principais pontos estão os cenários de intenção de voto para o primeiro turno e as simulações de segundo turno, com atenção especial à disputa entre o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o senador Flávio Bolsonaro (PL).

A pesquisa também deve ajudar a medir o grau de consolidação das escolhas do eleitorado em um momento no qual a campanha começa a ganhar maior exposição pública. O questionário pergunta, por exemplo, se a decisão de voto é definitiva ou se ainda pode mudar até a eleição.

O levantamento está registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número BR-07065/2026. A margem de erro máxima estimada é de cerca de dois pontos percentuais, para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%.

O que a nova pesquisa vai testar

A Quaest fará inicialmente uma pergunta espontânea sobre a intenção de voto, sem apresentar uma lista de candidatos. Em seguida, os entrevistados serão submetidos a cenários estimulados para o primeiro turno.

Entre os nomes testados estão Lula, Flávio Bolsonaro, Pablo Marçal, Renan Santos, Ronaldo Caiado, Romeu Zema, Augusto Cury, Clariana Barão, Edmilson Costa, Hertz Dias, Rui Costa Pimenta, Samara Martins e Wilson Grassi. Haverá ainda um segundo cenário sem Marçal.

A pesquisa também vai investigar como o eleitor brasileiro se informa sobre política. Além de meios tradicionais, como televisão, rádio, jornais e sites, o questionário inclui redes sociais, aplicativos de mensagens e chats de inteligência artificial.

Outro eixo do levantamento será a percepção sobre os candidatos. Os entrevistados serão questionados sobre quais nomes conhecem, em quem poderiam votar e em quais candidatos não votariam de jeito nenhum. A intenção é medir não apenas a preferência momentânea, mas também o potencial eleitoral e a rejeição dos concorrentes.

Lula x Flávio: como estava a disputa na última Quaest

Na pesquisa anterior da Quaest, divulgada em 14 de agosto, Lula aparecia numericamente à frente de Flávio Bolsonaro em uma simulação de segundo turno. O petista tinha 43%, contra 40% do senador, dentro de um cenário de empate técnico considerando a margem de erro de dois pontos percentuais.

Na mesma rodada, 13%dos entrevistados disseram que votariam em branco, anulariam o voto ou não compareceriam às urnas, enquanto **4%** se declararam indecisos. A pesquisa ouviu 2.004 pessoas entre 10 e 13 de agosto e foi registrada no TSE sob o número BR-06773/2026.

No primeiro turno, Lula tinha 38% das intenções de voto, enquanto Flávio Bolsonaro aparecia com 31%. Renan Santos e Ronaldo Caiado registravam 4% cada.

A rodada anterior havia mostrado uma vantagem um pouco maior de Lula no segundo turno. Na pesquisa divulgada em 5 de agosto, o presidente tinha 44%, contra 39% de Flávio. No primeiro turno, Lula marcava 39%, e o senador, 30%.

Pesquisa vai medir efeito de temas recentes

O questionário também aborda a avaliação do governo Lula, a percepção dos eleitores sobre a situação econômica e a influência da propaganda eleitoral e dos debates na formação do voto.

Outro bloco trata de investigações envolvendo pessoas ligadas aos dois principais nomes da disputa. Entre os assuntos incluídos estão os casos relacionados a Fábio Luís Lula da Silva, o Lulinha, e ao chamado caso Dark Horse, envolvendo Flávio Bolsonaro.

Os entrevistados serão questionados sobre o conhecimento que possuem desses episódios, se acreditam que eles podem prejudicar a campanha dos candidatos e como avaliam as explicações apresentadas.

Com a divulgação prevista para pouco mais de 30 dias antes do primeiro turno, a pesquisa será uma das primeiras a captar o comportamento do eleitorado após o início da propaganda eleitoral e em meio ao avanço da campanha presidencial.

