Vigilante é presa suspeita de matar companheiro com facada no peito, no Cabo de Santo Agostinho

Gabriela Cristine Pontes, de 37 anos, foi autuada em flagrante por homicídio após a morte de Walber Lúcio dos Santos, de 31, durante uma discussão no Cabo de Santo Agostinho, na Região Metropolitana do Recife

Sede do DHPP, no Recife. (Foto: Paulo Paiva/DP Foto)

Uma vigilante de 37 anos, identificada como Gabriela Cristine Pontes, foi presa em flagrante, na manhã de quinta-feira (27), suspeita de matar o companheiro com um golpe de faca no peito na Rua Pajussara, no bairro de Pontezinha, em Cabo de Santo Agostinho, no Grande Recife. O crime aconteceu durante uma discussão do casal.

A vítima foi identificada como Walber Lúcio dos Santos, de 30 anos. De acordo com informações repassadas à Polícia, a suspeita alegou legítima defesa e afirmou ter sido ameaçada e agredida pelo companheiro antes da facada.

Ainda segundo o relato apresentado, o homem teria colocado uma faca no pescoço dela e dito que queria beber o sangue da vigilante. Ela informou que conseguiu se desvencilhar e, em seguida, atingiu o companheiro no peito.

A Polícia Militar de Pernambuco foi acionada para atender a ocorrência. Ao chegar no endereço indicado, a vítima e suspeita foram localizados. Walber foi socorrido e encaminhado a uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Vila Sotave, mas devido a gravidade dos ferimentos, não resistiu e morreu após dar entrada na unidade de saúde.

Conforme os agentes, duas facas foram apreendidas no local do crime. O material e Gabriela foram encaminhados para o Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), no bairro do Cordeiro, onde acabou autuada em flagrante por homicídio.

Em nota, a Polícia Civil de Pernambuco informou que a autora foi conduzida à delegacia para os procedimentos legais, ficando à disposição da Justiça.

