CTTU prepara esquema de trânsito para eventos que acontecem neste fim de semana, no Recife

No sábado (29) e domingo (30), agentes, orientadores e batedores estarão em pontos estratégicos para monitorar o tráfego e realizar bloqueios e desvios temporários durante a programação

A CTTU orienta motoristas, ciclistas e pedestres a redobrar a atenção (Foto: Josenildo Gomes/CTTU)

A Autarquia de Trânsito e Transporte Urbano do Recife (CTTU) preparou esquemas de trânsito para acompanhar os eventos e serviços programados para este sábado (29) e domingo (30), no Recife. Agentes, orientadores e batedores de trânsito estarão distribuídos em pontos estratégicos para monitorar a circulação, orientar condutores, pedestres e realizar bloqueios e desvios temporários, quando necessários, com o objetivo de garantir a segurança viária e a fluidez do tráfego.

No sábado (29), a partir das 8h, será realizada a Feira no Parque. O evento vai acontecer na Rua Professor José Brandão, próximo ao Parcão Amor de Bicho, no Bairro de Boa Viagem, Zona Sul da cidade. Orientadores e agentes de trânsito estarão no local durante o evento realizando bloqueios viários. Como rota alternativa, o condutor pode seguir pela Rua Professor Eduardo Wanderley Filho ou Rua Tenente João Cícero. O evento tem previsão de encerramento para as 21h30, quando os bloqueios serão desfeitos.

Ainda no sábado, às 17h, será realizado o Circuito SESC de Corridas PE, com percursos de 5 km e 10 km. A largada e a chegada serão no Marco Zero, no bairro do Recife. O percurso total seguirá pela Avenida Alfredo Lisboa, Avenida Militar, Ponte do Limoeiro e Rua Arthur Lima Cavalcanti, Ponte do Limoeiro, Avenida Cais do Apolo, Ponte Buarque de Macêdo, Rua Madre de Deus e Avenida Marquês de Olinda e com chegada no Marco Zero.

No domingo (30), a programação começa às 5h30 com a Corrida da Juventude do Instituto JCPM, com percurso de 3,5 km. A largada será no Shopping RioMar, seguindo pela Avenida República do Líbano, Rua Manoel de Brito, Rua Barão de Santo Ângelo, Avenida Cônsul Joseph Noujaim, Rua São Luís e Avenida Herculano Bandeira. O percurso segue trajeto pela Orla da Praia do Pina, Avenida Antônio de Góes, Rua Comendador Moraes, Rua do Jaú, Rua Marechal Hermes e Avenida Brasília Formosa e com chegada no Porto Terra Nova. Agentes da CTTU acompanharão o percurso com obstruções itinerantes.

No mesmo horário, também acontece a 4ª Corrida da Radiopatrulha - 75 anos do BPRP, com percursos de 5 km e 10 km. A largada e a chegada serão no Quartel do Derby. O percurso total seguirá pela Ponte Estácio Coimbra, Rua Benfica, Rua Heitor Maia Filho, Avenida Beira Rio, Rua Marcos André, Rua José Bonifácio, Rua João Tude de Melo, Rua Abelardo Carneiro Leão, Rua Doutor Saulo Suassuna, Rua Samuel de Farias e Rua Jorge Gomes de Sá. Passa pelos arredores do Parque Santana, com ponto de retorno no cruzamento entre a Rua do Chacon e a Rua Engenheiro Jair Furtado Meireles, retornando ao Quartel do Derby. Agentes da CTTU acompanharão o percurso com obstruções itinerantes.

Encerrando a programação do domingo (30), a partir das 18h30, será realizada a procissão em celebração à Padroeira da Capela de Nossa Senhora Desatadora dos Nós, no Jordão. O cortejo seguirá pela Segunda Travessa Flores de Oriente, Rua Alto da Jaqueira, segue pela Rua 22 de Agosto e pela Rua Cristália, com destino à Capela Nossa Senhora Desatadora dos Nós. Agentes da CTTU vão realizar o acompanhamento da procissão com obstrução itinerante.



A CTTU orienta motoristas, motociclistas, ciclistas e pedestres a redobrar a atenção à sinalização temporária e às orientações dos agentes de trânsito durante as operações. Em caso de dúvidas ou para solicitar apoio de trânsito, a população pode acionar o teleatendimento gratuito da Autarquia pelo número 0800.081.1078, disponível 24 horas por dia.

