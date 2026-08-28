CTTU realiza mudança de circulação no bairro de Casa Amarela

O objetivo é reduzir os conflitos de acesso à Avenida Norte e à Avenida Professor José dos Anjos, estabelecendo uma nova configuração de circulação e sinalização para os veículos oriundos da Rua Guimarães Peixoto

A Av. Professor José dos Anjos, ao cruzar com a Rua Rodrigues Sete, passa a ser via de mão única para acessar a Av. Norte (Foto: Divulgação/CTTU)

O bairro de Casa Amarela está com mudanças no trânsito. A Autarquia de Trânsito e Transporte Urbano do Recife (CTTU) implantou uma mudança de circulação entre a Avenida Professor José dos Anjos e a Rua Astronauta Aldrin. O objetivo, segundo o órgão, é promover melhor fluidez no trânsito e evitar conflitos antes existentes para o acesso à Avenida Norte e Avenida Professor José dos Anjos, no bairro de Casa Amarela.

A mudança faz com que a Avenida Professor José dos Anjos, ao cruzar com a Rua Rodrigues Sete passe a ser via de mão única para acessar a Avenida Norte, permitindo que um fluxo maior de veículos possa acessar a via principal eliminando conflitos.

A partir desta mudança, os condutores que precisarem acessar a Avenida Professor José dos Anjos, no sentido Sítio da Trindade, deverão seguir pela Rua Astronauta Aldrin, que também passou a ter sentido único de circulação, e virar na Rua Rodrigues Sete para acessar a outra mão da avenida.

O mesmo ocorre com os condutores que vêm da Estrada do Arraial pela Rua Guimarães Peixoto e desejam converter à esquerda na Avenida Professor José dos Anjos. Esses veículos deverão retornar pela Rua Djanira, acessar a Rua Alfredo Osório e seguir pela Rua Professor Souto Maior.

A alteração viária é definitiva e já se encontra em funcionamento. Agentes e orientadores da CTTU estarão posicionados no local para auxiliar a circulação e promover a segurança viária durante os primeiros dias da mudança. Em caso de dúvidas, a população pode acionar o teleatendimento gratuito da autarquia, disponível 24 horas por dia, pelo número 0800.081.1078.

