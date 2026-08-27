Chuva forte surpreende moradores do Grande Recife na manhã desta quinta-feira (27)

Apesar da previsão de chuva fraca da Apac, Recife, Olinda e Paulista amanheceram com precipitações intensas; algumas ruas já registram acúmulo de água e o trânsito está lento

Foto ilustrativa de chuva no Recife (DP)

Apesar da previsão da Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac) para esta quinta-feira (27) ser de chuva fraca na Região Metropolitana do Recife (RMR), as cidades de Paulista, Olinda e Recife amanheceram com muita chuva.

Algumas ruas já começam a registrar acúmulo de água, e o trânsito está lento, principalmente nas vias que dão acesso ao Centro do Recife.

Para esta sexta-feira (28), a previsão da Apac indica chuvas fracas na Zona da Mata e na Região Metropolitana, com possibilidade de precipitação fraca a moderada.

No Agreste, há previsão de chuva fraca apenas na sexta-feira. As demais regiões aparecem com previsão de tempo sem chuva durante todo o período.