Com duplicação, novo sistema viário da Ladeira da Cohab, na Zona Sul do Recife, é liberado para o tráfego

Na área, segundo a administração municipal, vivem cerca de 300 mil pessoas e 150 mil passam pelo local da duplicação diariamente. Ainda segundo a prefeitura, mais de 20 mil veículos são registrados todos os dias na ladeira. Os ônibus que transitam pela região transportam cerca de 56 mil pessoas diariamente.

Ladeira da Cohab foi reaberta com quatro faixas de rolamento, na Zona Sul do Recife (Redes Sociais)

Começou a funcionar, nesta sexta (15), um novo sistema viário do Ibura, na Zona Sul do Recife.

A obra da duplicação da conh3cida Ladeira da Cohab foi finalizada e entregue pela prefeitura.

Essa via liga o Ibura de Cima à Avenida Dois Rios, principal acesso à Rodovia BR-101.

A ladeira tinha duas faixas de rolamento e passou a contar com quatro, sendo duas em cada sentido.

Na área, segundo a administração municipal, vivem cerca de 300 mil pessoas e 150 mil passam pelo local da duplicação diariamente.

Ainda segundo a prefeitura, mais de 20 mil veículos são registrados todos os dias na ladeira.

Os ônibus que transitam pela região transportam cerca de 56 mil pessoas diariamente.

Para fazer a duplicação da ladeira, foram investidos R$ 20 milhões, com recursos dos cofres municipais.

A prefeitura informou, ainda, que serão feitas obras viárias complementares na área.

Na solenidade de abertura da via duplicada, o prefeito Victor Marques (PCdoB) disse que está prevista a construção do parque do Ibura.

O logradouro será implantado na área onde foram feitas desapropriações para permitir o alargamento das vias.

O gestor disse também que as obras do parque devem começar este ano.