Com duplicação, novo sistema viário da Ladeira da Cohab, na Zona Sul do Recife, é liberado para o tráfego
Na área, segundo a administração municipal, vivem cerca de 300 mil pessoas e 150 mil passam pelo local da duplicação diariamente. Ainda segundo a prefeitura, mais de 20 mil veículos são registrados todos os dias na ladeira. Os ônibus que transitam pela região transportam cerca de 56 mil pessoas diariamente.
Publicado: 15/05/2026 às 13:32
Ladeira da Cohab foi reaberta com quatro faixas de rolamento, na Zona Sul do Recife (Redes Sociais)
Começou a funcionar, nesta sexta (15), um novo sistema viário do Ibura, na Zona Sul do Recife.
A obra da duplicação da conh3cida Ladeira da Cohab foi finalizada e entregue pela prefeitura.
Essa via liga o Ibura de Cima à Avenida Dois Rios, principal acesso à Rodovia BR-101.
A ladeira tinha duas faixas de rolamento e passou a contar com quatro, sendo duas em cada sentido.
Na área, segundo a administração municipal, vivem cerca de 300 mil pessoas e 150 mil passam pelo local da duplicação diariamente.
Ainda segundo a prefeitura, mais de 20 mil veículos são registrados todos os dias na ladeira.
Os ônibus que transitam pela região transportam cerca de 56 mil pessoas diariamente.
Para fazer a duplicação da ladeira, foram investidos R$ 20 milhões, com recursos dos cofres municipais.
A prefeitura informou, ainda, que serão feitas obras viárias complementares na área.
Na solenidade de abertura da via duplicada, o prefeito Victor Marques (PCdoB) disse que está prevista a construção do parque do Ibura.
O logradouro será implantado na área onde foram feitas desapropriações para permitir o alargamento das vias.
O gestor disse também que as obras do parque devem começar este ano.