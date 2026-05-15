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Com duplicação, novo sistema viário da Ladeira da Cohab, na Zona Sul do Recife, é liberado para o tráfego

Na área, segundo a administração municipal, vivem cerca de 300 mil pessoas e 150 mil passam pelo local da duplicação diariamente. Ainda segundo a prefeitura, mais de 20 mil veículos são registrados todos os dias na ladeira. Os ônibus que transitam pela região transportam cerca de 56 mil pessoas diariamente.

Diario de Pernambuco

Publicado: 15/05/2026 às 13:32

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Ladeira da Cohab foi reaberta com quatro faixas de rolamento, na Zona Sul do Recife /Redes Sociais

Ladeira da Cohab foi reaberta com quatro faixas de rolamento, na Zona Sul do Recife (Redes Sociais)

Começou a funcionar, nesta sexta (15), um novo sistema viário do Ibura, na Zona Sul do Recife.

A obra da duplicação da conh3cida Ladeira da Cohab foi finalizada e entregue pela prefeitura.

Essa via liga o Ibura de Cima à Avenida Dois Rios, principal acesso à Rodovia BR-101.

A ladeira tinha duas faixas de rolamento e passou a contar com quatro, sendo duas em cada sentido.

Na área, segundo a administração municipal, vivem cerca de 300 mil pessoas e 150 mil passam pelo local da duplicação diariamente.

Ainda segundo a prefeitura, mais de 20 mil veículos são registrados todos os dias na ladeira.

Os ônibus que transitam pela região transportam cerca de 56 mil pessoas diariamente.

Para fazer a duplicação da ladeira, foram investidos R$ 20 milhões, com recursos dos cofres municipais.

A prefeitura informou, ainda, que serão feitas obras viárias complementares na área.

Na solenidade de abertura da via duplicada, o prefeito Victor Marques (PCdoB) disse que está prevista a construção do parque do Ibura.

O logradouro será implantado na área onde foram feitas desapropriações para permitir o alargamento das vias.

O gestor disse também que as obras do parque devem começar este ano.

 

 

COHAB , Ladeira , Recife , trânsito
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