Recife anuncia novo sistema viário para Avenida João de Barros com impacto no trânsito da Zona Norte

O projeto, anunciado pela Prefeitura do Recife nesta quarta (11), prevê alargamento do pontilhão sob o viaduto, acréscimo de faixa em cada sentido e inversão de tráfego, dentre outras mudanças que alterarão trânsito na Zona Norte da cidade

Projeto viário da Avenida João de Barros foi apresentado nesta quarta (11) (DIVULGAÇÃO/PCR)

A Prefeitura do Recife anunciou, nesta quarta (11), um projeto de mudança no trânsito da Avenida João de Barros, no bairro do Espinheiro, Zona Norte do Recife. A gestão pretende instalar um novo sistema viário no trecho da via sob o Viaduto da Independência. As informações foram divulgadas nesta quarta (11).

A via, que é uma das principais conexões da Zona Norte com o Centro da cidade, receberá o sistema Intercâmbio Diamante Divergente (DDI), e o alargamento em seis metros do pontilhão da Avenida João de Barros sobre o canal da Avenida Agamenon Magalhães, embaixo do viaduto.

Além disso, o equipamento ganhará, também, uma terceira faixa em cada sentido. A estratégia consiste na inversão do tráfego sob o viaduto, com nova operação em mão inglesa.

A previsão da gestão é de que o processo licitatório seja lançado ainda neste mês de março, com início dos serviços em maio. O DDI será adotado após o término das intervenções na via, que terão prazo de execução de dez meses após a ordem de serviço.

Como ficará

Com a novidade, quem sai da Avenida João de Barros para o bairro do Derby poderá fazer a conversão à esquerda e acessar a Avenida Agamenon Magalhães. Do mesmo modo, quem sai da Rua Quarenta e Oito em direção a Olinda poderá virar à esquerda sob o viaduto, evitando um giro de quadra que, atualmente, prolonga o trajeto em quase dois quilômetros.

O projeto também prevê a implantação de canteiros e faixas de pedestres, a construção e requalificação de 1,1 mil metros quadrados de passeios, o recapeamento da via e a integração das rotas cicláveis existentes.

A gestão municipal espera aumentar em 25% a fluidez do trânsito na localidade, diminuindo o número de conflitos entre vias, diversificando os acessos para os condutores e otimizando o uso do espaço para diversas formas de deslocamento.

“Essa área vai passar por uma transformação. A gente vai implantar aqui um DDI, um Intercâmbio Diamante Divergente, construindo duas faixas novas, uma em cada sentido da João de Barros, o que vai possibilitar um acréscimo de 25% na capacidade de fluxo dessa via. Para isso, a gente vai fazer uma obra de R$ 4 milhões da Prefeitura, vai integrar as ciclovias existentes, fazer novas calçadas e melhorar a mobilidade nessa área”, explicou o prefeito João Campos, que realizou uma visita técnica ao local juntamente com o vice-prefeito e secretário municipal de Infraestrutura, Victor Marques.

Execução

Sistemas similares já foram adotados em outras partes da cidade. Em 2021, a Prefeitura do Recife implantou a mão inglesa na Rua Dois Irmãos, na Zona Norte. Em 2025, o cruzamento da Avenida Doutor José Rufino, na Zona Oeste, com quatro alças de acesso à BR-101, também rebeceu o sistema.

A execução das obras estruturais ficará sob responsabilidade da Autarquia de Manutenção e Limpeza Urbana (Emlurb). Já a implantação do novo sistema de circulação viária será conduzida posteriormente pela Autarquia de Trânsito e Transporte Urbano (CTTU).