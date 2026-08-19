Cachoeira do Urubu registra maior volume de água do ano após fortes chuvas em Primavera
Parque continua aberto para visitação, mas banho na cachoeira está proibido devido ao aumento do volume de água
Publicado: 19/08/2026 às 13:21
Cachoeira ganha volume após as chuvas (Cortesia/Administração Cachoeira do Urubu)
A Cachoeira do Urubu, localizada no município de Primavera, na Zona da Mata Sul de Pernambuco, está com um alto volume de água, o maior registrado neste ano, segundo a administração do local. Nas imagens publicadas pela Prefeitura de Primavera, a força e o volume da água impressionam.
De acordo com a gestão municipal, o volume da cachoeira aumentou devido às fortes chuvas registradas nos últimos dias, que elevaram o nível do Rio Ipojuca, responsável por alimentar a cachoeira. O rio entrou em cota de alerta na última terça-feira (18), segundo a Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac).
De acordo com o administrador da Cachoeira do Urubu, Vanderson José, este é o maior volume de água registrado no local neste ano.
“Não tínhamos presenciado, este ano, um volume tão grande. O parque continua aberto para visitação, mas o banho na cachoeira não é permitido. No inverno e em períodos de chuvas intensas, os banhos acontecem nas quatro piscinas naturais, para garantir a segurança dos visitantes”, explicou.
Segundo o administrador, há fiscalização e a presença de salva-vidas no local para garantir a segurança dos visitantes e o cumprimento da medida.
O parque está localizado no município de Primavera e abriga uma das cachoeiras mais altas de Pernambuco, com 77 metros de queda-d’água, cercada pela Mata Atlântica. Segundo antigos moradores, a cachoeira recebeu esse nome porque, no passado, o local era utilizado para a desova e o acasalamento de urubus.