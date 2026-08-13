Motorista de ônibus é agredido após coletivo atingir retrovisor de carro no Recife

Caso aconteceu no Curado, na Zona Oeste do Recife, após o coletivo atingir o retrovisor de um carro

Motorista foi agredido após ônibus bater em retorvisor de carro (Foto: Reprodução/Instagram)

Um motorista de ônibus foi agredido e ameaçado de morte após o coletivo que dirigia atingir o retrovisor de um carro no bairro do Curado, na Zona Oeste do Recife. O caso aconteceu durante o percurso da linha Curado 4 - Shopping Piedade.

O motorista precisou desviar de um veículo estacionado no trajeto e, durante a manobra, acabou atingindo o retrovisor de um carro que seguia no sentido contrário. Após o acidente, o condutor do automóvel teria perseguido o ônibus até o momento em que o coletivo foi estacionado.

Imagens de uma câmera de segurança instalada dentro do ônibus registraram a agressão. No vídeo, um homem de camiseta branca se aproxima do coletivo, passa a xingar o motorista e desfere tapas contra o rosto dele. Durante a discussão, o homem também teria feito ameaças de morte e utilizado uma arma para intimidar o trabalhador.

Em reação ao episódio, o Sindicato dos Rodoviários de Pernambuco (Sintro-PE) realizou um protesto nesta quinta-feira (13), no Curado, em repúdio à violência contra trabalhadores do transporte público.

Como forma de manifestação e apoio ao motorista, 15 ônibus da linha em que ele trabalha deixaram de circular. Os veículos ficaram enfileirados em um trecho da BR-408, provocando impactos no trânsito da região.

Quase 200 motoristas afastados

Segundo levantamento do Sintro-PE feito a pedido do Diario de Pernambuco, 197 condutores foram afastados por questões psicológicas apenas nos primeiros quatro meses de 2026.

O número representa uma média de 49,2 afastamentos por mês. Em todo o ano de 2025, foram registrados 486 afastamentos por problemas psicológicos. Assim, os casos contabilizados nos primeiros quatro meses de 2026 já correspondem a cerca de 40% do total registrado no ano passado.

Além dos problemas relacionados à saúde mental, a categoria também enfrenta episódios de violência durante o trabalho. De acordo com o sindicato, 96 agressões contra motoristas de ônibus foram registradas em 2026.

No ano passado, foram contabilizados 426 casos de violência contra condutores de coletivos no Grande Recife.

Os números refletem a pressão enfrentada diariamente pelos motoristas, que precisam lidar com o trânsito, cobranças de passageiros e situações de violência enquanto são responsáveis pela condução e segurança de milhares de pessoas que utilizam o transporte público na Região Metropolitana.