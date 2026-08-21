Caminhão tomba após ser atingido por carreta na BR-101, em Jaboatão dos Guararapes

Acidente aconteceu na manhã desta sexta-feira (21) e carro de passeio também foi atingido; trânsito segue interditado em uma faixa da BR-101

Caminhão tomba após se envolver em colisão com carro na BR-101, em Jaboatão dos Guararapes (Ascom/PRF)

Um caminhão tombou após ser atingido por uma carreta na manhã desta sexta-feira (21), no kM 82 da BR-101, no bairro de Prazeres, em Jaboatão dos Guararapes, no Grande Recife.

A ocorrência deixou o trânsito lento no trecho, com retenção para os motoristas que precisam passar pela região. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), acionada para atender a ocorrência, a faixa da esquerda da via segue interditada no sentido Recife.

Ainda de acordo com a PRF três veículos se envolveram na colisão. Conforme as informações, uma carreta atingiu a traseira do caminhão, que tombou na parte de trás de um carro de passeio e sob o canteiro central da rodovia.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) realizou os primeiros socorros do motorista do caminhão, que, segundo a PRF, teria batido a cabeça. Apesar do susto, ninguém sofreu ferimentos graves.

Todos os condutores realizaram o teste do bafômetro e o resultado foi considerado normal.