Carreta fica atravessada na BR-101 e causa congestionamento no Recife

Veículo teve o eixo quebrado após motorista tentar fazer retorno em local proibido; acidente entre duas motos também foi registrado nas proximidades

Veículo está atravessado na BR-101 Sul (Divulgação/PRF)

Uma carreta ficou atravessada no meio da BR-101, no bairro de Jardim São Paulo, no Recife, nas proximidades da Central de Abastecimento de Pernambuco (Ceasa), na manhã desta quinta-feira (20). Poucos metros depois, também foi registrada uma colisão entre duas motocicletas. O trânsito na área está bem complicado.

Segundo informações iniciais, o motorista da carreta tentou fazer um retorno em um local proibido, mas o eixo do veículo acabou quebrando. A carreta ficou atravessada na rodovia, provocando congestionamento no sentido da Avenida Recife.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a ocorrência foi registrada no km 70 da BR-101. O veículo ocupa parte das pistas e, no momento, apenas uma faixa está liberada em cada sentido.

A orientação é para que os motoristas redobrem a atenção ao passar pelo trecho e, se possível, busquem rotas alternativas.