Carreta é retirada da BR-101 Sul, no Recife, e trânsito é liberado

Veículo teve o eixo quebrado após motorista tentar fazer retorno em local proibido; acidente entre duas motos também foi registrado nas proximidades

Veículo está atravessado na BR-101 Sul (Divulgação/PRF)

O trânsito na BR-101 Sul está liberado. A carreta que estava atravessada no meio da BR-101, no bairro de Jardim São Paulo, no Recife, nas proximidades da Central de Abastecimento de Pernambuco (Ceasa), na manhã desta quinta-feira (20), foi retirada.

Segundo informações repassadas pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), o motorista da carreta tentou fazer um retorno em um local proibido, mas o eixo do veículo acabou quebrando. A carreta ficou atravessada na rodovia, provocando congestionamento no sentido da Avenida Recife.

De acordo com a PRF, a ocorrência foi registrada no km 70 da BR-101. O veículo ficou ocupando parte das pistas.