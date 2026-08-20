Polícia desarticula grupo criminoso vinculado ao PCC com atuação em Ipubi

Operação cumpre sete mandados de prisão e oito de busca e apreensão contra organização investigada por tráfico de drogas e associação para o tráfico

Sete mandados de prisão e oito mandados de busca e apreensão domiciliar estão sendo cumpridos (Divulgação/PCPE)

A Polícia Civil de Pernambuco desencadeou, na manhã desta quinta-feira (20), uma operação voltada ao desmantelamento de um grupo criminoso vinculado ao Primeiro Comando da Capital (PCC), com atuação no município de Ipubi, no Sertão de Pernambuco, e ramificações em outras cidades do Estado e no Ceará.

Nesta quinta-feira (20), estão sendo cumpridos sete mandados de prisão e oito mandados de busca e apreensão domiciliar, todos expedidos pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Ipubi.

Grupo atuava em Ipubi e em outras cidades do Ceará (crédito: Divulgação/PCPE)

A Operação de Repressão Qualificada “Salve Geral” teve as investigações iniciadas em agosto de 2025, com o objetivo de identificar e desarticular uma organização criminosa voltada à prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico.

De acordo com as apurações, o grupo apresenta uma estrutura criminosa organizada e hierarquizada, com divisão de funções entre os integrantes. A atuação da organização envolve diferentes frentes, incluindo a disciplina interna da facção, o tráfico de drogas, a circulação e o armazenamento de armas, a logística das atividades criminosas, a movimentação de recursos financeiros e a comunicação entre os integrantes.

As investigações foram assessoradas pela Diretoria de Inteligência da Polícia Civil de Pernambuco (Dintel/PCPE), com apoio operacional da Polícia Militar de Pernambuco (PMPE), da Gerência de Inteligência e Segurança Orgânica da Secretaria de Administração Penitenciária e Ressocialização (Giso/Seap-PE) e da Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE).

De acordo com a assessoria de comunicação da Polícia Civil, mais detalhes sobre a operação serão divulgados posteriormente.