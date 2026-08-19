Espetáculo imersivo homenageia o legado de Dom Helder Camara no Recife

O público poderá acompanhar, gratuitamente, o espetáculo imersivo que segue até sábado (22). As sessões acontecem das 19h às 21h, com exibições a cada 20 minutos

O espetáculo imersivo "Dom Helder Camara – Luz, fé e memória" começa nesta quarta-feira (19) e segue até o sábado (22). (Reprodução.)

A partir desta quarta-feira (19), a fachada e o interior da Igreja de Nossa Senhora da Assunção das Fronteiras, localizada no bairro da Boa Vista, no Recife, serão transformados em uma grande tela para o espetáculo imersivo “Dom Helder Camara – Luz, fé e memória”. A exibição une tecnologia e história por meio de projeção mapeada (video mapping), iluminação cênica e uma trilha sonora especial.

O público poderá acompanhar, gratuitamente, o espetáculo que segue até sábado (22). As sessões acontecem das 19h às 21h, com exibições a cada 20 minutos.

A atividade é uma homenagem pelos 27 anos da partida de Dom Helder para a Casa do Pai — o arcebispo emérito de Olinda e Recife faleceu em 27 de agosto de 1999, aos 90 anos.

Motion design e sonoplastia para contar a história de Dom Helder

Para que o espetáculo ganhasse vida, uma equipe multidisciplinar trabalhou nos bastidores: o Instituto Dom Helder Camara (IDHeC) forneceu a base histórica, documentos e fotos do seu acervo oficial, enquanto profissionais de iluminação, motion design e sonoplastia transformaram o acervo em uma narrativa visual dinâmica.

Além disso, a Arquidiocese de Olinda e Recife cedeu o espaço da Igreja das Fronteiras e apoiou a articulação das homenagens.