Apac emite alerta de inundação para rios Sirinhaém e Jacuípe na Mata Sul de Pernambuco

Os avisos alertam que trechos de ambos os rios atingiram a cota de alerta e que cinco cidades da Mata Sul de Pernambuco estão em estado de atenção

O Rio Sirinhaém corre o risco de inundação de acordo com os novos boletins da Agência Pernambucana de Águas e Climas (APAC). (Josué Francisco/Embrapa.)

Três comunicados foram emitidos, na manhã desta terça-feira (18), pela Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac) sobre o risco de inundação nos rios Sirinhaém e Jacuípe.

Os avisos alertam que trechos de ambos os rios atingiram a cota de alerta e que cinco cidades da Mata Sul de Pernambuco estão em estado de atenção.

Em Joaquim Nabuco, na região de Engenho Bento, o Rio Sirinhaém atingiu a cota de alerta. Além disso, o município de Gameleira permanece em estado de atenção devido ao risco de inundação. Enquanto isso, o trecho do Rio Sirinhaém, em Barra de Guabiraba, também chegou à cota de alerta, colocando Barra de Guabiraba e Cortês em estado de atenção.

Em relação ao Rio Jacuípe também há possibilidade de inundação. A Apac orienta que os municípios de Jacuípe e Santa Terezinha permaneçam em estado de atenção.

Apesar dos alertas hidrológicos, a tendência de precipitação indicada pela Apac para a Zona da Mata Sul e o Agreste é de chuvas de intensidade fraca a moderada nesta terça-feira (18).

A população das áreas sob atenção deve acompanhar as atualizações dos órgãos responsáveis e seguir as orientações da Defesa Civil através dos telefones 199 ou (81) 3181-2490.