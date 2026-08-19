Motociclista morre após cair na BR-101 e ser atropelado por caminhão em Igarassu
José Paulo Lopes Barreto, de 28 anos, colidiu com outra motocicleta e caiu na pista antes de ser atingido pelo veículo de carga na manhã desta terça-feira (18), em Cruz de Rebouças, no município de Igarassu, na Região Metropolitana do Recife
Publicado: 19/08/2026 às 10:14
Motociclista morre após cair na BR-101 e ser atropelado por caminhão em Igarassu (Ascom/PRF)
Um motociclista de 28 anos, identificado como José Paulo Lopes Barreto, morreu após cair na BR-101 e ser atropelado por um caminhão na manhã desta terça-feira (18), no distrito de Cruz de Rebouças, em Igarassu, na Região Metropolitana do Recife. O acidente aconteceu no quilômetro 46,4 da rodovia.
Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), José Paulo conduzia uma motocicleta quando colidiu lateralmente com outra moto. Com o impacto, ele caiu na pista e, na sequência, foi atingido por um caminhão que passava pelo trecho.
A vítima morreu no local devido à gravidade dos ferimentos. O outro motociclista envolvido na colisão foi socorrido e levado para uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Abreu e Lima. O caminhoneiro não ficou ferido e permaneceu no local.
O condutor do caminhão e o segundo motociclista foram submetidos ao teste do bafômetro. Segundo a PRF, os resultados não apontaram consumo de álcool.
Após a realização da perícia pelo Instituto de Criminalística (IC), o corpo de José Paulo foi recolhido e encaminhado ao Instituto de Medicina Legal (IML), no Recife.
A Polícia Civil de Pernambuco informou que o caso foi registrado como acidente de trânsito com vítima fatal e está sob responsabilidade da 33ª Delegacia de Cruz de Rebouças.
Segundo a corporação, a vítima tentava passar pelo corredor entre os veículos quando teria caído e, posteriormente, sido atropelada pelo caminhão. “Um inquérito policial foi instaurado e as investigações seguem em andamento”, afirmou.