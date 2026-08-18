Estação de BRT Abolição será desativada temporariamente a partir desta quarta-feira (19)

De acordo com o Grande Recife Consórcio de Transportes Metropolitano (GRCTM), a previsão é de que os serviços sejam concluídos no sábado (22)

A intervenção será necessária para substituir tampões que estão danificados na faixa de rolamento do BRT ( Crédito: Tânia Passos /DP)

A Estação de BRT Abolição, no sentido subúrbio/cidade, será desativada temporariamente a partir desta quarta-feira (19), em razão de serviços que serão realizados pela EMLURB na Avenida Caxangá, no Recife.

De acordo com o Grande Recife Consórcio de Transportes Metropolitano (GRCTM), a intervenção será necessária para a substituição de tampões que estão danificados na faixa de rolamento do BRT. A previsão é de que os serviços sejam concluídos no sábado (22).

Durante o período de interdição, a Estação Abolição deixará de ser atendida, no sentido subúrbio/cidade, pelas seguintes linhas do Sistema de Transporte Público de Passageiros da Região Metropolitana do Recife (STPP/RMR):

* 2437 – TI Caxangá / Conde Boa Vista

* 2441 – TI CDU / Conde da Boa Vista

* 2043 – TI CDU / TI Joana Bezerra (Parador)

* 2444 – TI Getúlio Vargas / Conde da Boa Vista

* 2493 – TI Uma / TI Camaragibe

* 2450 – TI Camaragibe / Conde Boa Vista

* 2920 – TI Rio Doce / TI CDU

Como alternativa, os usuários que utilizam a Estação Abolição poderão embarcar ou desembarcar na Estação Zumbi, que fica no ponto anterior, ou na Estação Benfica, localizada no ponto posterior.

A desativação é temporária e está prevista para permanecer até a conclusão dos serviços, programada para o dia 22 de agosto.