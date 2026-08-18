Vereador suspeito de agredir três mulheres em Arcoverde, no Sertão, se pronuncia sobre o caso: "Perseguição"

Luciano Pachêco (MDB) afirmou que não deixará de "questionar circunstâncias e o momento em que essas acusações estão sendo trazidas novamente à tona"

Luciano Pachêco é candidato a deputado federal por Pernambuco nas Eleições 2026 (Foto: Divulgação)

O vereador Luciano Pachêco (MDB), da cidade de Arcoverde, no Sertão, se pronunciou, nesta terça (18), sobre o caso no qual é suspeito de agredir três mulheres após um show de São João, em junho do ano passado. A matéria foi dada em primeira mão pelo Diario de Pernambuco na segunda (17).

Em postagem no perfil oficial no Instagram, o candidato a deputado federal postou uma imagem com o texto: “A perseguição contra Luciano Pacheco não tem limites”.

Em nota oficial enviada ao Diario, o vereador negou as acusações de agressão contra as produtoras e afirmou ter recebido a matéria com "surpresa”.

Ele disse que, até o momento, nunca foi intimado, notificado ou formalmente chamado pelas autoridades para apresentar sua defesa no Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO) registrado na ocasião.

Segundo Pachêco, a veiculação das denúncias traz "profunda estranheza" pela veiculação logo após o lançamento da candidatura dele a deputado federal.

"Repudio qualquer forma de violência contra a mulher. Em mais de 50 anos de vida, jamais me envolvi em qualquer episódio dessa natureza", declarou o vereador.

O parlamentar ressaltou também que não existe denúncia formal oferecida pelo MPPE ou condenação contra ele, e pontuou que sua defesa técnica adotará as medidas cabíveis para acompanhar os autos.

O candidato a deputado federal enfatizou que existem registros em vídeo da noite do evento, que considera fundamentais para demonstrar a real dinâmica dos fatos.

"Não deixarei de questionar as circunstâncias e o momento em que essas acusações estão sendo trazidas novamente à tona", completou.

Entenda

Luciano Pacheco é suspeito de agredir três produtoras após um show de Wesley Safadão no São João de Arcoverde, no Sertão, em 26 de junho de 2025.

O Diario teve acesso ao Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO) registrado na ocasião. A Polícia Civil do Estado de Pernambuco (PCPE) registrou o caso como lesão corporal e vias de fato, conforme consta no documento.

Segundo depoimentos das produtoras, o vereador teria tentado forçar entrada no camarim do artista para tirar fotos. Um homem que acompanhava o político estaria, ainda, tentando gravar dentro do recinto onde estava o cantor.

A equipe não permitiu a entrada deles e a gravação indevida do local. Após isso, teriam ocorrido ofensas verbais e agressões físicas contra as três mulheres, que tinham 41, 34 e 19 anos à época. A mais jovem estava grávida, de acordo com os autos.

À época, Pachêco era presidente da Câmara Municipal. Ele teria segurado o braço de uma das produtoras “com muita força, apertou e ficou chacoalhando”, consta no depoimento.

A vítima teria pedido que ele a soltasse, mas ele respondeu gritando que “ninguém sabia quem ele era”, que era “presidente da câmara de vereadores” e “mandava no local”. Além disso, também teria ofendido verbalmente a produtora, utilizando palavras de baixo calão, entre elas, “vagabunda”.

Exames de corpo de delito do IML comprovaram lesões como inchaço e escoriações em duas das vítimas.

O caso foi remetido ao Judiciário e, em maio deste ano, teve vista aberta à 3ª Promotoria de Justiça de Arcoverde do MPPE, que avalia a apresentação de denúncia, transação penal ou arquivamento. Procurado, o MPPE informou que o procedimento tramita em sigilo.