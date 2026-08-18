Apac emite alerta de Estado de Atenção para a Mata Sul

Foto ilustrativa de chuva no Recife (DP)

A Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac) emitiu um alerta de Estado de Atenção válido para esta terça-feira (18) e quarta-feira (19). A previsão da Apac indica a continuidade de pancadas de chuva de intensidade moderada, podendo ser pontualmente forte, na região da Mata Sul.

Para a Região Metropolitana do Recife (RMR) e o Agreste, o alerta é de Estado de Observação. São esperadas chuvas de intensidade moderada nas regiões.

Nas últimas 24 horas, os maiores acumulados de chuva foram registrados em Tamandaré, com 134,17 mm, e Barreiros, com 112,51 mm.