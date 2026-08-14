Chuvas torrenciais "sem precedentes" deixam ao menos 4 mortos no Japão

Chuvas torrenciais durante a noite de quinta levaram à emissão de alertas para deslizamentos de terra e causaram cortes no fornecimento de energia

Carros passam por uma pessoa a caminho do trabalho em uma estrada alagada perto da estação de metrô de Chiba (PHILIP FONG/AFP)

Pelo menos quatro pessoas morreram no leste do Japão após chuvas “sem precedentes” que deixaram milhares de pessoas retidas no aeroporto de Narita e provocaram congestionamentos nas estradas e atrasos ferroviários, informaram as autoridades nesta sexta-feira (14).

As chuvas torrenciais durante a noite de quinta levaram à emissão de alertas para deslizamentos de terra e causaram cortes no fornecimento de energia. Pela primeira vez, meteorologistas emitiram o alerta máximo de chuvas intensas para a província de Chiba.

Entre os mortos estão um homem de 60 a 70 anos encontrado boiando em uma rua inundada e uma mulher de 66 anos que ficou presa em seu carro submerso, informou o Escritório de Gestão de Desastres da Província de Chiba.

A terceira vítima foi um homem de idade desconhecida encontrado em uma rua, enquanto a quarta é uma pessoa cuja idade e gênero ainda não foram identificados. As autoridades temem ainda que uma quinta pessoa tenha morrido e que uma sexta esteja desaparecida.

Até a manhã desta sexta, cerca de 26 mil residências em Chiba estavam sem energia elétrica, segundo as autoridades.

Um representante da Agência Meteorológica do Japão alertou em coletiva de imprensa na quinta-feira que a situação “apontava para um nível sem precedentes de chuvas torrenciais”.

Cerca de 6 mil pessoas ficaram retidas durante a noite no aeroporto de Narita, um dos dois principais aeroportos que atendem Tóquio. Na estação ferroviária de Chiba, centenas de pessoas aguardavam devido à suspensão dos serviços, observou um jornalista da AFP.

Todos os alertas de chuva intensa de nível 5 foram reduzidos para nível 4 na manhã desta sexta-feira.