Marco Furlan: Polícia pede apreensão de eletrônicos após prisão por suspeita de estupro

O ator foi preso em flagrante na madrugada do último domingo (2) suspeito de estuprar uma criança de 5 anos.

Ator Marco Furlan é preso em flagrante acusado de estuprar criança de 5 anos (Reprodução/Redes Sociais )

A Polícia Civil de São Paulo pediu autorização para apreender celulares, computadores e outros equipamentos eletrônicos na casa do ator Marco Furlan, de 48 anos, que foi preso em flagrante na madrugada do último domingo (2) suspeito de estuprar uma criança de 5 anos.

De acordo com o jornal O Globo, o objetivo da ação é verificar se existem arquivos e informações que possam contribuir com o inquérito, que tramita sob sigilo por envolver uma criança.

De acordo com o boletim de ocorrência, o acaso aconteceu Pindamonhangaba, no interior de São Paulo. Familiares e convidados do evento em que o ator estava descobriram a situação após o choro da criança ter sido ouvido. O documento ainda afirma que a mãe entrou em um cômodo da residência e avistou o ator desnudo e proximo a vítima.

As pessoas no local impediram que Marco deixasse a residência até a chegada da Polícia Militar. Furlan foi autuado por estupro de vulnerável.

Marco Furlan é ex-ator da Globo e participou da série "Aline", que foi ao ar na TV Globo entre 2009 e 2011, além de trabalhar com comerciais e filmes para a televisão.