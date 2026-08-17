PM baleado por colega de farda em Água Preta segue internado em estado grave no HR

A informação do estado de saúde foi confirmada pelo Hospital da Restauração, nesta segunda-feira (17); policial de 29 anos foi atingido por disparos efetuados por outro PM, que estava de folga e ainda não foi localizado

Faixada do Hospital da Restauração (HR), centro do Recife (Maurício Ferry/DP Fotos)

O policial militar Matheus Silva Almeida Canabarro, de 29 anos, segue internado em estado de saúde grave no Hospital da Restauração (HR), no Recife. A informação foi confirmada pela unidade de saúde nesta segunda-feira (17). O PM foi baleado na região da cabeça durante uma ocorrência registrada na noite do sábado (15), em Água Preta, na Mata Sul de Pernambuco.

Matheus estava em serviço e integrava uma equipe acionada para atender uma ocorrência relacionada a som alto na região central do município. No local, houve uma discussão com o também policial militar Nykollas Matheus de Lima Santos, de 30 anos, que estava de folga e participava do evento.

Segundo o Boletim de Ocorrência registrado na 70ª Delegacia Municipal de Palmares, o caso foi registrado inicialmente como tentativa de homicídio. Após a discussão, Nykollas teria efetuado os disparos contra Matheus e fugido do local. Até esta segunda-feira (17), o policial apontado como autor dos tiros não havia sido localizado nem se apresentado às autoridades.

Matheus foi socorrido pelos próprios colegas na viatura da Polícia Militar e levado inicialmente ao Hospital Municipal de Água Preta. Em seguida, foi transferido para o Hospital Regional dos Palmares e, diante da gravidade dos ferimentos, encaminhado em uma UTI móvel para o Hospital da Restauração, no Recife.

Perícia

Após o crime, equipes do Instituto de Criminalística (IC/PE) estiveram no local. Foram encontrados estojos de munição e apreendidos os equipamentos de som relacionados à ocorrência.

A Polícia Militar informou que vai instaurar um Inquérito Policial Militar (IPM) para investigar as circunstâncias e a dinâmica dos disparos. A Corregedoria Geral da Secretaria de Defesa Social também abriu uma Investigação Preliminar para analisar a conduta do policial apontado como responsável pelos tiros sob o aspecto ético-disciplinar.

Em nota, a PM informou que o policial ferido permanece sob cuidados médicos e que o militar apontado como autor dos disparos ainda não foi localizado. A corporação afirmou ainda que, por se tratar de crime de natureza militar, a apuração da esfera criminal é de competência da Justiça Militar.

