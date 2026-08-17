Novas regras da CBF chegam à Série B a partir desta terça (18); confira o que muda

Náutico, que encara o Ceará, nesta terça (18), e Sport, que enfrenta o Avaí, na quarta, precisam entrar em campo ligados nas novas regras da CBF que começam a valer a partir desta rodada

Troféu da Série B do Campeonato Brasileiro (Joilson Marconne / CBF)

Os clubes pernambucanos devem ficar em alerta para a próxima rodada da Série B: as novas regras implementadas pela CBF entram em vigor a partir da 23°rodada, que começa nesta terça (18).

A primeira partida da dupla pernambucana com as novas implementações arbitrárias possuem pesos diferentes.

O Náutico joga no Estádio Esportes da Sorte Aflitos, nesta terça-feira (18), contra o Ceará. O jogo é marcado por um confronto direto entre dois times que disputam na parte de baixo da tabela.

Já o Sport entra em campo nesta quarta-feira (19), contra o Avaí, no Estádio da Ressacada. A partida marca as situações opostas dos dois times, enquanto a equipe pernambucana se encontra dentro da zona de playoffs, a catarinense se encontra na primeira posição dentro da zona de rebaixamento.

As mudanças relacionadas à arbitragem neste fim de semana na Série apresentarão resultados positivos. O principal deles foi o aumento da média de bola rolando, após as nove primeiras partidas da 23° rodada. A jornada será concluída nesta segunda-feira (17), com o duelo entre Internacional e Remo.

Até a pausa para a Copa do Mundo, a média nas partidas era de 52 minutos e 54 segundos. Após os nove jogos de sábado e domingo, o tempo ficou em 55 minutos e 29 segundos. Esta média supera o tempo de bola em jogos de grandes ligas europeias, como a Premier League (55:23), LaLiga (55:08) e Série A (54:28).

“Esse primeiro fim de semana com a implementação das novas regras traz um balanço muito positivo. Ainda é prematuro falar em uma consolidação dos resultados, mas já foi possível perceber avanços importantes em diversos jogos. O aumento do tempo de bola rolando contribui diretamente para um jogo mais fluido, mais dinâmico e, principalmente, para a entrega de um produto cada vez melhor ao torcedor”, disse Netto Góes, diretor de Arbitragem da CBF.

Além das regras que visam aumentar a fluidez do jogo, houve também um caso de aplicação do chamado “protocolo Vini Jr.”, em Vitória x Botafogo.

“Estamos falando de uma mudança significativa, que exige adaptação de todos os envolvidos. Tivemos uma preparação importante dos nossos árbitros, mas também contamos com a compreensão e a cooperação dos clubes, atletas e comissões técnicas. Tivemos uma melhora, mas buscaremos um avanço ainda maior, principalmente com uma atitude mais proativa dos árbitros pra agilizar os reinícios das partidas e com um tempo de acréscimo mais consistente com o tempo perdido com jogo parado”, disse Sandro Meira Ricci, presidente da Comissão de Arbitragem da CBF.

CONHEÇA AS NOVAS REGRAS:

1. CINCO SEGUNDOS PARA ARREMESSO LATERAL

Contagem começa assim que o jogador tiver a bola em mãos.

2. CINCO SEGUNDOS PARA COBRAR TIRO DE META

Árbitro apita e conta cinco segundos. Caso goleiro exceda tempo, concede escanteio ao adversário.

3. DEZ SEGUNDOS PARA DEIXAR O CAMPO EM SUBSTITUIÇÕES

Jogador substituído deve sair pelo ponto mais próximo de forma célere, sem caminhada.

4. UM MINUTO FORA APÓS ATENDIMENTO

Atleta que for atendido no gramado precisará sair e deve permanecer fora por um minuto.

5. APÓS ATENDIMENTO AO GOLEIRO UM JOGADOR DE LINHA FICA FORA POR UM MINUTO

Treinador indica quem cumpre o minuto fora.

6. SOMENTE O CAPITÃO FALA COM O ÁRBITRO

Um único interlocutor por equipe durante toda a partida.

7. COBRIR A BOCA EM DISCUSSÃO: VERMELHO (PROTOCOLO VINI JR)

Tapar intencionalmente a boca ao discutir com adversário será conduta passível de expulsão.

8. CHECAGEM DE VAR PARA APLICAÇÃO DE SEGUNDO CARTÃO AMARELO

Passa a ser revisado pelo VAR o cartão que resulta em expulsão.

9. CHECAGEM DE VAR PARA ESCANTEIO CONCEDIDO POR ENGANO (APROVADA PARA 2027)

A decisão do escanteio é revertida pelo VAR se puder ser alterada imediatamente e sem atrasar o reinício.