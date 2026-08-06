Seis vacinas infantis registram queda na cobertura em Pernambuco, segundo SES

Em meio à Estratégia de Multivacinação, Pernambuco registra seis imunizantes para crianças maiores de um ano com adesão menor do que no ano passado

Vacina (Freepik)

Seis vacinas para crianças a partir de um ano estão registrando queda na cobertura este ano em Pernambuco. Segundo a Secretaria Estadual da Saúde (SES-PE), os imunizantes de DTP (tríplice bacteriana), Hepatite A, Poliomielite (1º reforço), Pneumocócica, Meningocócica C e a primeira dose da Tríplice Viral apresentam uma menor adesão em relação ao mesmo período do ano passado.

A cobertura da DTP, por exemplo, caiu de 86,1% entre janeiro e maio de 2025 para 76% no mesmo recorte deste ano. Para Hepatite A, a queda foi de 85,5% para 75,8%, enquanto para o primeiro reforço da Poliomielite foi de 83,9% para 75,5%.

A vacina DTP protege contra difteria, tétano e coqueluche, enquanto o reforço da pólio imuniza contra o vírus da paralisia infantil. Para ambos os imunizantes, o Ministério da Saúde estabelece uma meta de cobertura ideal de 95%.



Já a vacinação pneumocócica caiu de 88,7% para 84,7%, e a meningocócica C teve redução de 90,3% para 86,5%. Ambas as vacinas combatem infecções graves como meningite bacteriana, pneumonia e otite.

Por fim, a imunização da Tríplice Viral (sarampo, caxumba e rubéola) baixou de 90,9% para 89%. A proteção entra em pauta especialmente porque o Brasil voltou a registrar casos de sarampo neste ano. Até o final de julho de 2026, foram 17 contabilizações.

Além disso, a cobertura de vacinação do HPV (papilomavírus humano) diminuiu de 79,92% para 68,63% entre as meninas de 9 a 14 anos, e de 66,74% para 59,85% entre os meninos da mesma faixa etária. A vacinação é uma das principais medidas de prevenção de cânceres, como os do colo do útero e de pênis. Ela precisa ser aplicada antes do início da vida sexual.

Na contramão da queda geral, dois imunizantes do painel apresentaram crescimento em 2026: a segunda dose da Tríplice Viral, que subiu de 72,5% para 73,3%, e a vacina contra a Varicela (também conhecida como catapora), que passou de 63,7% no ano passado para 81,4% neste ano.

Estratégia de Multivacinação

O Brasil está em meio à Campanha Nacional de Multivacinação 2026 desde o último dia 3. A mobilização segue até o dia 1º de setembro, com o objetivo de aumentar a cobertura vacinal e atualizar a caderneta de vacinação de crianças e adolescentes menores de 15 anos.

A vacinação é gratuita pelo Sistema Único de Saúde (SUS) e está disponível em todas as Unidades Básicas de Saúde (UBS) e pontos de vacinação de todo o país. No dia 22 de agosto, acontece o chamado Dia D, com uma maior mobilização de equipes voltadas a atender essa parcela da população.

Para vacinar, pais ou responsáveis devem apresentar a caderneta de vacinação da criança, um documento de identificação com foto e o cartão do SUS ou CPF.

“Manter a caderneta de vacinação de crianças e adolescentes em dia é uma medida essencial para garantir a proteção coletiva da população pernambucana e reduzir o risco de retorno de doenças que já poderiam estar erradicadas, como a poliomielite e o sarampo. Por meio da Estratégia de Multivacinação 2026, o governo do estado reforça o compromisso de resgatar quem ainda não foi vacinado ou não completou o esquema vacinal, assegurando que crianças e adolescentes tenham sua imunização atualizada”, destaca a secretária estadual de Saúde, Zilda Cavalcanti.