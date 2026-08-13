Obra em Olinda interdita faixa da Avenida Sigismundo Gonçalves
O trecho que passará por obras fica entre o Varadouro e os Correios, no bairro do Carmo
Publicado: 13/08/2026 às 09:14
Avenida Sigismundo Gonçalves terá faixa interditada (Reprodução/ Google Street View)
Durante todo o dia desta sexta-feira (13), uma das faixas da da Avenida Sigismundo Gonçalves, no bairro do Carmo em Olinda, estará interditada.
De acordo com a Prefeitura de Olinda, o trecho que passará por obras de recapeamento fica entre o Varadouro e os Correios do Carmo (sentido Bairro Novo).
A prefeitura informa que outras vias também passarão por intervenções, como a Benjamim Constant, no bairro de Salgadinho.
A orientação é que os motoristas peguem vias alternativas, a exemplo da PE-15. A gestão municipal não deu previsão para o término da obra.