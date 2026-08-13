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Obra em Olinda interdita faixa da Avenida Sigismundo Gonçalves

O trecho que passará por obras fica entre o Varadouro e os Correios, no bairro do Carmo

Diario de Pernambuco

Publicado: 13/08/2026 às 09:14

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Avenida Sigismundo Gonçalves terá faixa interditada/Reprodução/ Google Street View

Avenida Sigismundo Gonçalves terá faixa interditada (Reprodução/ Google Street View)

Durante todo o dia desta sexta-feira (13), uma das faixas da da Avenida Sigismundo Gonçalves, no bairro do Carmo em Olinda, estará interditada.

De acordo com a Prefeitura de Olinda, o trecho que passará por obras de recapeamento fica entre o Varadouro e os Correios do Carmo (sentido Bairro Novo).

A prefeitura informa que outras vias também passarão por intervenções, como a Benjamim Constant, no bairro de Salgadinho.

A orientação é que os motoristas peguem vias alternativas, a exemplo da PE-15. A gestão municipal não deu previsão para o término da obra. 

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obra , Olinda , trânsito
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