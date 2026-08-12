Neoenergia recupera energia suficiente para abastecer 610 mil casas por um mês em Pernambuco

Em uma ação de combate ao furto, nos primeiros seis meses de 2026, a distribuidora realizou aproximadamente 53 mil inspeções e recuperou 92 milhões de kWh de energia em todo o Estado

Cerca de 30 mil ligações clandestinas foram regularizadas (Divulgação/Neoenergia)

Nos primeiros seis meses de 2026, a Neoenergia Pernambuco recuperou 92 milhões de quilowatt-hora (kWh) de energia elétrica por meio de ações de combate ao furto. Esse volume seria suficiente para abastecer mais de 610 mil residências por um prazo de 30 dias.

Entre janeiro e junho, foram realizadas aproximadamente 53 mil inspeções em unidades consumidoras em todo o estado, com foco na identificação de irregularidades e na recuperação de energia não faturada. Como resultado dessas ações, a distribuidora recuperou os 92 milhões de kWh de energia.

No mesmo período, a Neoenergia Pernambuco também promoveu a regularização de cerca de 30 mil ligações clandestinas, garantindo que esses clientes passassem a ter o fornecimento de energia normalizado e com a medição correta do consumo.

Outro destaque foi a substituição de aproximadamente 28 mil medidores obsoletos e/ou com possível defeito, iniciativa que contribui para ampliar a precisão do sistema de medição e reduzir as chamadas perdas não técnicas.

De acordo com a empresa, o combate ao furto de energia combina tecnologia, análises de dados e atuação em campo, permitindo identificar irregularidades e assegurar que a energia consumida seja devidamente medida e faturada.

Crime

O furto de energia elétrica é crime previsto no artigo 155 do Código Penal e oferece risco de acidentes graves, além de provocar prejuízos que impactam toda a sociedade. A Neoenergia Pernambuco mantém canais de denúncia anônima disponíveis em seus canais de atendimento, incentivando a população a contribuir com o combate às irregularidades.

