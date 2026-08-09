Confira as dicas para economizar energia em tempos de bandeira amarela

Cobrança adicional segue em vigor no mês de agosto de acordo com a determinação da Aneel

Conta de luz mantém tarifa da bandeira amarela em agosto (Foto: Freepik)

A manutenção, pelo quarto mês consecutivo, da bandeira amarela nas contas de luz do brasileiro e a proximidade da chegada do verão, exige do consumidor um cuidado maior para evitar que os valores fiquem acima do seus orçamentos. Dessa forma, dicas para economizar energia são sempre importantes,

De acordo com o economista Tiago Monteiro, da escola de negócios Life Educacional, entre as medidas que podem ser aplicadas para evitar o “estouro” na conta de luz, recomenda-se, por exemplo, evitar banhos longos com chuveiro elétrico; utilizar o ar-condicionado na temperatura de 23°C e verificar se o equipamento é econômico – indicado através de selos que podem ser observados na hora da compra.



Outras dicas apresentadas por ele, e que devem ser seguidas mesmo em épocas em que não há oneração extra no custo da energia, são acumular roupas para usar a máquina de lavar de maneira estratégica; trocar lâmpadas incandescentes por outras de LED e eliminar o consumo em standby (desligando aparelhos da tomada). “Tudo isso são medidas eficazes para reduzir o impacto da bandeira na fatura”, afirma.



Monteiro explica que o acionamento da bandeira amarela tem a ver com as condições hidrológicas do país. Como a maior parte da energia do país é produzida em usinas hidrelétricas, quando as condições de abastecimento (nível de água) está abaixo do necessário, é preciso acionar as termelétricas, cuja geração de energia é mais cara, para garantir o fornecimento de energia.



As bandeiras tarifárias não alteram o valor base de energia cobrada pela concessionária, conforme explica o economista, mas acrescentam um valor extra de acordo com o consumo do usuário. Esse adicional é calculado para cada 100 kWh consumidos, de modo que quanto maior o consumo, maior o valor a ser pago.

“Na bandeira verde, não há cobrança adicional, pois as condições de geração de energia são favoráveis, com hidrelétricas bem abastecidas e sem impactos ambientais significativos. Já na bandeira amarela, é cobrado um acréscimo de R$ 1,885 a cada 100 kWh consumidos. Na bandeira vermelha, os valores são mais altos: o patamar 1 adiciona cerca de R$ 4,45 por 100 kWh, enquanto o patamar 2 chega a aproximadamente R$ 7,80 a R$ 7,90 por 100 kWh”.



Segundo Monteiro, a previsão de que o El Niño seja mais intenso este ano pode agravar esse cenário entre setembro e outubro, especialmente no Nordeste, com aumento da seca, enquanto o Sul pode enfrentar mais enchentes. O período de chuvas na Serra da Canastra (MG), responsável por aumentar o volume de água do Rio São Francisco e das usinas relacionadas a ele, vai de dezembro a março.

Veja abaixo os maiores vilões do consumo de energia dentro de casa:

Chuveiro elétrico: É um dos maiores responsáveis pelo consumo de energia. Para economizar, prefira a posição verão, reduza o tempo de banho, desligue o chuveiro ao se ensaboar e evite o uso nos horários de maior demanda.

Ar-condicionado: Ajustar temperaturas muito baixas aumenta o consumo. O ideal é manter cerca de 23°C, usar a função timer, limpar os filtros regularmente e, se possível, optar por modelos com tecnologia inverter.



Geladeira: Como funciona o tempo todo, exige cuidados. Verifique a vedação da porta e evite guardar alimentos ou panelas quentes, pois isso faz o motor trabalhar mais.



Máquina de lavar: Lavar pequenas quantidades de roupa várias vezes por semana aumenta o gasto de energia e água. O recomendado é acumular mais roupas e utilizar ciclos completos.



Ferro de passar e vaporizadores: A função vapor do ferro consome cerca de 2,5 vezes mais energia do que o modo seco. Vaporizadores de mão também gastam 2,5 vezes mais, enquanto os verticais podem consumir até quatro vezes mais. O uso deve ser feito apenas quando necessário.



Micro-ondas e Air Fryer: O relógio digital do micro-ondas consome energia continuamente. Já a Air Fryer pode elevar o consumo quando usada com frequência ou por longos períodos, apesar de ser mais econômica que alguns outros aparelhos em determinadas situações.

Aparelhos em standby: Televisores, computadores, videogames, roteadores e carregadores continuam consumindo energia mesmo desligados. Para reduzir esse gasto, é recomendável utilizar filtros de linha com interruptor e desligar os equipamentos da tomada quando não estiverem em uso

