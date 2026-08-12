Briga marcada por redes sociais termina com 18 pessoas apreendidas em Setúbal, na zona sul do Recife
Grupo teria se reunido para promover confrontos em via pública na noite desta terça-feira (11); entre os envolvidos, seis são adolescentes
Publicado: 12/08/2026 às 09:49
Briga marcada por redes sociais termina com 18 pessoas apreendidas em Setúbal, na zona sul do Recife (Foto: BoaViagememFoco/Reprodução)
Uma rixa organizada por meio de redes sociais para promover brigas e confrontos em via pública terminou com 18 pessoas conduzidas pela Polícia Militar na noite desta terça-feira (11), no bairro de Setúbal, na Zona Sul do Recife. Entre os envolvidos, estavam seis adolescentes e 12 adultos.
Vídeos compartilhados por moradores do local nas redes sociais, mostram o momento da correria nas ruas. Transeunte relataram ainda a presença de pessoas com pedaços de pau e possíveis disparos de arma de fogo na região. A Polícia Militar, no entanto, não confirmou oficialmente essas informações.
A ocorrência foi registrada nas proximidades do Parque Dona Lindu, após o Centro de Operações da Polícia Militar (Copom) do 19º BPM receber denúncias anônimas sobre possíveis tumultos e arruaça na região.
As equipes foram enviadas ao local e abordaram parte dos envolvidos. Outros conseguiram fugir. Segundo a PM, durante a ocorrência não foram encontrados elementos que confirmassem a prática de arruaça.
Ainda conforme a corporação, a apuração indicou que os envolvidos teriam se organizado por meio de redes sociais com o objetivo de realizar brigas e confrontos em via pública, o que poderia colocar em risco a integridade física dos participantes e de outras pessoas.
Os seis adolescentes foram qualificados e encaminhados, acompanhados dos responsáveis legais, para a unidade especializada da Delegacia de Polícia da Criança e do Adolescente (DPCA). Os 12 adultos foram levados à Delegacia de Boa Viagem para as medidas cabíveis.
Em nota, a Polícia Civil de Pernambuco informou que o caso registrado como rixa está sob a responsabilidade da 7ª delegacia de Boa Viagem.
“Os adolescentes foram encaminhados à unidade especializada e os maiores apresentados à autoridade policial, que determinou a lavratura de um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO) em desfavor de todos os envolvidos, sendo adotadas as medidas legais cabíveis ao caso”, afirmou.