Grupo teria se reunido para promover confrontos em via pública na noite desta terça-feira (11); entre os envolvidos, seis são adolescentes

Briga marcada por redes sociais termina com 18 pessoas apreendidas em Setúbal, na zona sul do Recife (Foto: BoaViagememFoco/Reprodução)

Uma rixa organizada por meio de redes sociais para promover brigas e confrontos em via pública terminou com 18 pessoas conduzidas pela Polícia Militar na noite desta terça-feira (11), no bairro de Setúbal, na Zona Sul do Recife. Entre os envolvidos, estavam seis adolescentes e 12 adultos.

Vídeos compartilhados por moradores do local nas redes sociais, mostram o momento da correria nas ruas. Transeunte relataram ainda a presença de pessoas com pedaços de pau e possíveis disparos de arma de fogo na região. A Polícia Militar, no entanto, não confirmou oficialmente essas informações.

A ocorrência foi registrada nas proximidades do Parque Dona Lindu, após o Centro de Operações da Polícia Militar (Copom) do 19º BPM receber denúncias anônimas sobre possíveis tumultos e arruaça na região.

As equipes foram enviadas ao local e abordaram parte dos envolvidos. Outros conseguiram fugir. Segundo a PM, durante a ocorrência não foram encontrados elementos que confirmassem a prática de arruaça.

Ainda conforme a corporação, a apuração indicou que os envolvidos teriam se organizado por meio de redes sociais com o objetivo de realizar brigas e confrontos em via pública, o que poderia colocar em risco a integridade física dos participantes e de outras pessoas.

Os seis adolescentes foram qualificados e encaminhados, acompanhados dos responsáveis legais, para a unidade especializada da Delegacia de Polícia da Criança e do Adolescente (DPCA). Os 12 adultos foram levados à Delegacia de Boa Viagem para as medidas cabíveis.

Em nota, a Polícia Civil de Pernambuco informou que o caso registrado como rixa está sob a responsabilidade da 7ª delegacia de Boa Viagem.

“Os adolescentes foram encaminhados à unidade especializada e os maiores apresentados à autoridade policial, que determinou a lavratura de um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO) em desfavor de todos os envolvidos, sendo adotadas as medidas legais cabíveis ao caso”, afirmou.

