Encontro promove debate sobre ansiedade na contemporaneidade, no Recife

Evento gratuito acontece neste domingo (16), na Livraria do Jardim, na Boa Vista, das 9h às 12h

O encontro terá como tema a ansiedade (Divulgação)

No próximo domingo (16), a Ressignificar Escola de Psicanálise (REP) realizará a VII edição do Café com Freud. O evento gratuito acontecerá das 9h às 12h, na Livraria do Jardim, no bairro da Boa Vista, no Recife.

Desta vez, o encontro terá como tema a ansiedade na contemporaneidade, com o mote: “Em um mundo que acelera, a ansiedade grita. A Psicanálise escuta.”

Participarão do encontro a analista comportamental e psicanalista em formação Leidjane Ferrer; o biólogo e psicanalista em formação Marcondes Oliveira; o neurocientista comportamental Sérgio Cavalcante; e a contadora e psicanalista em formação Eliene Correia.

Para a coordenadora da REP, Vanessa Souza, o evento já se tornou um dos mais importantes do Recife no segmento de saúde mental.

“A importância de falar sobre saúde mental está cada vez mais necessária. Um evento como esse é uma oportunidade ideal para isso”, disse.

Mais informações sobre o encontro pelo telefone: (81) 99683-3810.