Filhote de baleia jubarte é encontrado morto na Praia do Paiva

Baleia foi encontrada morta três dias após o início de uma sequência de registros de animais marinhos no Grande Recife

Baleia apresentava com mordidas de outro animal marinho (Foto: reprodução/Instagram)

Um filhote de baleia jubarte, com aproximadamente 3 metros de comprimento, foi encontrado morto nesta segunda-feira (10) na Praia do Paiva, no Cabo de Santo Agostinho, no Grande Recife. O corpo apresentava ferimentos e marcas que podem estar relacionadas a um ataque de outro animal.

A carcaça foi examinada por uma equipe do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio), que recolheu amostras para tentar identificar as circunstâncias da morte.

A equipe não conseguiu transportar a baleia para a base do Projeto Peixe-Boi, em Itamaracá, onde poderia ser realizada uma necrópsia completa. O tamanho do animal e as dificuldades de logística impediram a remoção.

Após a coleta do material, a previsão é que a carcaça seja enterrada na própria região da orla, em uma área localizada fora da faixa de maré. A Secretaria Executiva de Meio Ambiente do Cabo de Santo Agostinho informou que disponibilizou uma máquina para auxiliar no procedimento.

O órgão também orientou moradores e frequentadores da praia a não tocar nem tentar retirar animais marinhos encontrados mortos ou encalhados. A recomendação é comunicar imediatamente os órgãos ambientais para que profissionais possam avaliar a ocorrência e adotar as medidas necessárias.

A espécie de baleia jubarte é registrada em diferentes pontos do litoral brasileiro. A aproximação desses animais da costa também pode aumentar os registros de encalhes e de interação com atividades humanas.

A Associação Geral Reserva do Paiva informou que acompanhou o atendimento relacionado à carcaça da baleia e que continua monitorando o trecho de praia.

Baleia jubarte é sexto animal marinho morto em 72h no Grande Recife

Entre a última sexta e sábado (8), quatro tartarugas-verdes juvenis foram localizadas em praias de Jaboatão dos Guararapes e do Recife. Três estavam em praias de Jaboatão e uma foi encontrada em Boa Viagem, na Zona Sul do Recife.

De acordo com a Prefeitura de Jaboatão dos Guararapes, as tartarugas apresentavam características compatíveis com uma possível interação acidental com redes de pesca.

No domingo (9), outro animal foi encontrado morto na Praia de Candeias, em Jaboatão. Tratava-se de um boto-cinza macho, da espécie Sotalia guianensis, com cerca de 2,5 metros e 130 quilos. Como a carcaça já estava em avançado estado de decomposição, não foi possível realizar uma necrópsia para determinar a causa da morte.