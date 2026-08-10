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Filhote de baleia jubarte é encontrado morto na Praia do Paiva

Baleia foi encontrada morta três dias após o início de uma sequência de registros de animais marinhos no Grande Recife

Diario de Pernambuco

Publicado: 10/08/2026 às 23:12

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Baleia apresentava com mordidas de outro animal marinho/Foto: reprodução/Instagram

Baleia apresentava com mordidas de outro animal marinho (Foto: reprodução/Instagram)

Um filhote de baleia jubarte, com aproximadamente 3 metros de comprimento, foi encontrado morto nesta segunda-feira (10) na Praia do Paiva, no Cabo de Santo Agostinho, no Grande Recife. O corpo apresentava ferimentos e marcas que podem estar relacionadas a um ataque de outro animal.

A carcaça foi examinada por uma equipe do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio), que recolheu amostras para tentar identificar as circunstâncias da morte. 

A equipe não conseguiu transportar a baleia para a base do Projeto Peixe-Boi, em Itamaracá, onde poderia ser realizada uma necrópsia completa. O tamanho do animal e as dificuldades de logística impediram a remoção.

Após a coleta do material, a previsão é que a carcaça seja enterrada na própria região da orla, em uma área localizada fora da faixa de maré. A Secretaria Executiva de Meio Ambiente do Cabo de Santo Agostinho informou que disponibilizou uma máquina para auxiliar no procedimento.

O órgão também orientou moradores e frequentadores da praia a não tocar nem tentar retirar animais marinhos encontrados mortos ou encalhados. A recomendação é comunicar imediatamente os órgãos ambientais para que profissionais possam avaliar a ocorrência e adotar as medidas necessárias.

A espécie de baleia jubarte é registrada em diferentes pontos do litoral brasileiro. A aproximação desses animais da costa também pode aumentar os registros de encalhes e de interação com atividades humanas.

A Associação Geral Reserva do Paiva informou que acompanhou o atendimento relacionado à carcaça da baleia e que continua monitorando o trecho de praia.

Baleia jubarte é sexto animal marinho morto em 72h no Grande Recife

Entre a última sexta e sábado (8), quatro tartarugas-verdes juvenis foram localizadas em praias de Jaboatão dos Guararapes e do Recife. Três estavam em praias de Jaboatão e uma foi encontrada em Boa Viagem, na Zona Sul do Recife.

De acordo com a Prefeitura de Jaboatão dos Guararapes, as tartarugas apresentavam características compatíveis com uma possível interação acidental com redes de pesca.

Veja também:

No domingo (9), outro animal foi encontrado morto na Praia de Candeias, em Jaboatão. Tratava-se de um boto-cinza macho, da espécie Sotalia guianensis, com cerca de 2,5 metros e 130 quilos. Como a carcaça já estava em avançado estado de decomposição, não foi possível realizar uma necrópsia para determinar a causa da morte.

Baleia , jubarte , paiva
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