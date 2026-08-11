Idosa é morta com golpes de foice em João Alfredo, no Agreste de Pernambuco
A idosa de 65 anos foi morta na noite desta segunda-feira (10), no Sítio Gangungo, na zona rural de João Alfredo, no Agreste de Pernambuco; dois suspeitos foram presos em flagrante, segundo a Polícia Militar de Pernambuco
Publicado: 11/08/2026 às 07:48
Doralice Margarida Duarte de Santana, de 65 anos, foi assassinada com golpes de foice (Reprodução/Rede Social)
Uma idosa de 65 anos, identificada como Doralice Margarida Duarte de Santana, foi assassinada com golpes de foice na noite desta segunda-feira (10), no Sítio Gangungo, na zona rural de João Alfredo, no Agreste de Pernambuco. Segundo a Polícia Militar, dois suspeitos foram presos e conduzidos à Delegacia de Polícia de Limoeiro.
De acordo com informações repassadas à polícia, a vítima havia saído de casa com destino à residência de uma vizinha, quando foi abordada por dois homens, também vizinhos e apontados como principais suspeitos do crime.
Conforme os relatos, a idosa foi atacada com diversos golpes de foice na região da cabeça e do pescoço. Doralice morreu no local, sem chance de socorro. Os criminosos fugiram após o crime.
O corpo da idosa foi localizado por familiares durante buscas realizadas no local, após notarem sua ausência.
Uma equipe do 22º Batalhão da Polícia Militar de Pernambuco foi acionada para atender à ocorrência. Durante as diligências, os agentes receberam a informação sobre a possível localização dos suspeitos. Os envolvidos foram capturados em uma residência nas redondezas do local do crime.
Ainda de acordo com a PM, um dos homens confessou envolvimento no crime e, segundo ele, a vítima teria falado da vida dele. Já o comparsa admitiu ter ajudado na ocultação da foice utilizada no crime.
Após a realização da perícia no local, o corpo foi recolhido e encaminhado para o Instituto de Medicina Legal (IML).
Em nota, a Polícia Civil de Pernambuco informou que o caso, registrado como homicídio consumado, está sob a responsabilidade da 16ª Delegacia Seccional de Limoeiro.
“O autor, um homem de 26 anos, foi conduzido à delegacia para realização dos procedimentos cabíveis, ficando à disposição da Justiça após audiência de custódia”, afirmou.