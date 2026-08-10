Confeiteira tem bolos e equipamentos destruídos por casal em Olinda

Confusão aconteceu no sábado (8), no bairro dos Bultrins. Segundo Maria José, casal questionou autorização para funcionamento da barraca e mulher passou a destruir produtos e estrutura

Bolos e materiais de trabalho foram destruídos pelo casal em Olinda (Foto: Reprodução/Whatsapp)

Uma confeiteira teve bolos, mesas, tendas e outros equipamentos destruídos durante uma confusão ocorrida no sábado (8), no bairro dos Bultrins, em Olinda, no Grande Recife. Segundo Maria José, responsável pela barraca, a mulher que iniciou o ataque chegou ao local acompanhada do marido e questionou se ela tinha autorização para trabalhar na calçada onde realizava, aos sábados, o chamado “Festival de Fatias”.

De acordo com a confeiteira, os dois aparentavam estar embriagados. Ela afirma que a mulher já vinha observando a movimentação nos dias anteriores e teria dito que não estava satisfeita com a presença da barraca próxima ao estabelecimento comercial do casal.

Maria José conta que preferiu não reagir à abordagem porque percebeu que a situação poderia se agravar. Segundo ela, a mulher passou a derrubar os doces e bolos, pisotear os produtos e quebrar as tendas que faziam parte da estrutura utilizada para as vendas.

“Fiquei em choque ao ver aquela situação toda e não poder fazer nada, porque percebi que não tinha condições de reagir. Preferi esperar para ver até onde iria o limite dela, até onde ela realmente destruiria as coisas.”

A situação também envolveu pessoas que estavam no local e, de acordo com Maria José, clientes tentaram impedir a destruição e seguraram a mulher. Ela afirma que houve agressões durante a tentativa de contenção, inclusive contra um idoso.

Imagens registradas por testemunhas mostram parte da confusão e a destruição da estrutura montada para a venda dos produtos. A Polícia Militar foi acionada e os envolvidos foram presos em flagrante.

O casal foi autuado por crimes como dano ou depredação, injúria, ameaça e desacato. Após audiência de custódia, os dois receberam liberdade provisória.

A confeiteira estima que perdeu mais de dez bolos que estavam disponíveis para venda, além de materiais e equipamentos utilizados no trabalho. O prejuízo calculado pela boleira é de pelo menos R$ 11 mil.

Ela afirma que não pretende mais montar a estrutura na rua por medo de que uma situação semelhante volte a acontecer. Há cerca de três meses, a boleira realizava o festival aos sábados e havia levado o negócio para a rua como forma de ampliar a divulgação, conquistar clientes e aumentar a visibilidade do trabalho.

“Não pretendo mais voltar para a rua. Eu fiquei com medo de voltar novamente e acontecer outra coisa. Então, vou dar continuidade ao projeto que comecei na minha casa.”

Para tentar recuperar parte do prejuízo e adaptar um espaço em frente à própria residência, Maria José iniciou uma vaquinha. A intenção é continuar vendendo os bolos, mas agora sem retornar ao local onde ocorreu a confusão.

“Eu tinha parado para colocar o projeto na rua, para ganhar mais seguidores, mais clientes e mais visibilidade. Agora vou dar continuidade ao projeto que comecei na minha casa.”