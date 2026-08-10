Cinco cães são resgatados de imóvel com suspeita de maus-tratos no Recife

Animais foram resgatados em situação de maus-tratos (Foto: Reprodução/Whatsapp)

Cinco cães foram resgatados nesta segunda-feira (10) de uma residência no Alto Santa Teresinha, na Zona Norte do Recife, onde os animais estavam em situação de maus-tratos. A ocorrência foi identificada após uma denúncia encaminhada pela manhã, acompanhada de vídeos e fotos que mostravam as condições dos animais. Outros cães permanecem no imóvel e o número pode passar de 15.

A manicure Maria José, de 33 anos, vive perto do local onde os animais estavam abandonados e contou que os vizinhos começaram a alimentar os animais pelas brechas do portão para evitar que eles morressem.

"Moro perto e o mau cheiro é forte, além do barulho muito alto de madrugada quando eles brigam. Outros vizinhos começaram a dar comida pelo portão. É muita sujeira e os animais estão desnutridos. Como já não estávamos aguentando o mau cheiro, a população começou a filmar, divulgar e marcar protetores de animais."

Após receber a denúncia, o vereador e ativista social Douglas Brito afirmou ter acionado a Delegacia de Polícia Civil do Meio Ambiente. Uma viatura foi deslocada até o endereço e em seguida, a Secretaria Executiva dos Direitos dos Animais (SEDA) foi acionada e enviou equipes do Centro de Vigilância Ambiental (CVA), que fizeram o resgate de cinco animais.

Segundo ele, outros cães ficaram na residência e ele não conseguiu contabilizar todos os animais, mas estima que sejam mais de 15 ou 20. Vídeos e fotos encaminhados na denúncia mostravam animais magros e debilitados e durante a vistoria também foram observados sinais que, em sua avaliação, seriam compatíveis com maus-tratos.

O vereador também afirmou que a Polícia Civil já teria informações sobre a responsável pelos animais e que um procedimento deverá ser instaurado para apurar o caso. Para Douglas Brito, situações como a encontrada no imóvel podem estar relacionadas ao acúmulo de animais, quando pessoas recolhem cães com a intenção de ajudá-los, mas acabam perdendo o controle da quantidade de animais sob seus cuidados.

“A gente tem um problema muito grande quando as pessoas pegam os animais, acredito que até no sentido de querer ajudar, e acabam acumulando. Os animais começam a se reproduzir entre eles. Tanto que os animais que foram resgatados pelo CVA são animais de uma mesma linhagem. Então, eles cruzam entre si e a pessoa termina, de dois, três ou quatro animais, tendo 20, 30, 50”, disse.

Os cinco animais retirados da residência foram encaminhados ao Centro de Vigilância Ambiental do Recife, segundo o vereador.

A preocupação agora é com os cães que permaneceram no imóvel. Douglas Brito afirmou que pretende solicitar a atuação do Ministério Público de Pernambuco para que sejam adotadas medidas que possibilitem a retirada dos demais animais.