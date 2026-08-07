Grande Recife tem média de uma mulher baleada a cada quatro dias em 2026, diz Fogo Cruzado

Número de baleadas na Região Metropolitana da Capital chegou a 52 nesta sexta-feira (7), divulgou o Instituto Fogo Cruzado. Do total de vítimas, 28 morreram e 24 ficaram feridas

Ligue 180 é o canal de atendimento a mulheres em situação de violência (Joédson Alves/Agência Brasil)

Em média, uma mulher foi baleada a cada quatro dias no Grande Recife em 2026. É o que aponta um levantamento do Instituto Fogo Cruzado, atualizado nesta sexta-feira (7). Ao todo, 52 pessoas do sexo feminino foram alvejadas na região, de acordo com a organização.

A marca foi alcançada após uma mulher de 34 anos, identificada como Elane Conceição Lima da Silva, ser morta a tiros no bairro de São José, no Centro do Recife. Em nota, a Polícia Civil de Pernambuco (PCPE) disse que registrou o caso por meio da 1ª Delegacia de Homicídios e instaurou um inquérito para apurar os fatos.

De acordo com a contabilização do Fogo Cruzado, do total de vítimas, 28 morreram e 24 ficaram feridas. Esse número configura uma média mensal de 7,4 casos este ano na Região Metropolitana da capital pernambucana.

Violência

A marca mantém o alerta sobre violência contra mulher e feminicídio no Grande Recife, especialmente na data que marca os 20 anos da Lei Maria da Penha no Brasil, legislação de proteção feminina.

Somente em 2025, Pernambuco contabilizou 88 feminicídios, um aumento de 14% em relação aos 77 registrados no ano anterior. Foi o maior número desde que o crime passou a integrar oficialmente as estatísticas estaduais, em 2017.

O levantamento do Fórum Brasileiro de Segurança Pública mostra que Pernambuco foi o segundo estado do Nordeste com maior número de feminicídios em 2025, atrás apenas da Bahia.

As mortes representam, na prática, uma mulher assassinada por motivação de gênero a cada quatro dias. No Brasil, foram registrados 1.568 feminicídios no mesmo período, também um recorde.

Pernambuco

Segundo o Painel de Estatísticas Criminais de Pernambuco, da Secretaria de Defesa Social (SDS), entre janeiro e julho, o Grande Recife registrou 19 feminicídios. Ao todo, foram 46 crimes deste tipo no Estado. O número representa 52.27% do total de 2025.

As cidades com mais registros são Jaboatão dos Guararapes e Recife, com 6 feminicídios cada nos primeiros 7 meses deste ano. Camaragibe e São Lourenço da Mata vêm em seguida, com dois crimes cada. Enquanto Araçoiaba, Igarassu e Paulista têm um caso.

Além disso, segundo a pasta, no mesmo período, 12.138 mulheres foram vítimas de violência, com uma média de 57,3 ocorrências por dia. No recorte estadual, são 26.558 vítimas no período – com média diária de 125,3 casos.

As cidades que mais contabilizaram mulheres vítimas de violência são Recife, com 4.594; Jaboatão, com 1.956; e Petrolina, com 1.635.



Rede de apoio

Mulheres vítimas de violência têm alguns serviços disponíveis para pedir ajuda às autoridades, como o Disque 180 - Central de Atendimento à Mulher, a Polícia Militar - Disque 190 (quando o crime está acontecendo) e Disque Denúncia: (81) 3421 9595 (para outras situações).

Slém disso, existe o Disque Denúncia do MPPE: 0800 2819455 e a Ouvidoria da Mulher do Estado de Pernambuco - 0800 2818187.



