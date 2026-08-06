Falta de iluminação no entorno do Memorial Arcoverde é problema antigo para comerciantes de Olinda

Segundo comerciantes ouvidos pelo Diario de Pernambuco nesta quinta-feira (06), já fazem mais de sete anos que esse problema na iluminação é presente na área, obrigando os estabelecimentos a reforçarem a segurança para evitar roubos

Esse "breu" relatado pelos comerciantes fez com que os proprietários instalassem diversos dispositivos de segurança (Foto: Rafael Vieira / DP Fotos)

Problema considerado antigo para comerciantes e pessoas que trafegam no entorno do Memorial Arcoverde, em Olinda, no Grande Recife, a falta de iluminação à noite, que é a consequência de dezenas de postes quebrados ao longo das vias, faz com que o sentimento de insegurança seja recorrente na área.

“Aqui sempre foi escuro e de uns anos pra cá, piorou mais ainda. A iluminação aqui à noite é só dos faróis dos carros, porque os postes estão todos quebrados. Faz sete anos que estou aqui e sempre foi assim. Tenho que fechar meu estabelecimento à noite, porque eu não posso ficar arriscando minha vida por conta da falta de segurança”, explicou o mecânico Josemilson da Silva, de 53 anos.

Esse “breu” relatado pelos comerciantes fez com que os proprietários instalassem diversos dispositivos de segurança, como câmeras de segurança, alarmes e até cães soltos dentro dos estabelecimentos.

“A situação da iluminação aqui à noite está bem complicada. Desde o início do viaduto até o Centro de Convenções é praticamente um breu. Tive que colocar uma iluminação aqui na frente da minha loja para dar uma melhorada, mas mesmo assim, tentaram aqui arrombar minha loja na semana retrasada. Desligaram toda a energia da loja, mas graças a Deus não conseguiram levar nada”, destacou Bruno Henrique, de 31 anos, dono de uma loja de acessórios automotivos.

Segundo Bruno Henrique, os suspeitos tentaram abrir o contador do estabelecimento, subiram no poste para tentar interromper o fornecimento de energia, mas o sistema de alarme da loja fez com que fugissem do local sem levar nada.

Para o mecânico Josemilson da Silva, uma maior iluminação poderia inibir ações de roubos na área. “Se tivesse mais iluminação, afastaria mais um pouco esses bandidos, porque o escuro é tudo o que eles querem, pois dificulta a identificação deles”, destacou.

Andamento das obras do Memorial Arcoverde

Uma das alternativas que poderia amenizar a escuridão na área seria a conclusão das obras do Memorial Arcoverde, iniciadas em março deste ano e que conta com um investimento de R$ 20 milhões. As intervenções prevê a requalificação da área de esportes, a criação de novos espaços de convivência, além de um projeto paisagístico com a remodelação dos jardins.

Porém, a previsão de finalização das obras, que segundo a Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação (Seduh) e a Companhia Estadual de Habitação e Obras (Cehab) estão com 20% concluídas, é para o primeiro semestre de 2027.

Problemas para os motoristas

Além dos comerciantes, os motoristas que trafegam diariamente pela área também reclamam do problema com a iluminação, pois dificulta a visualização de buracos que foram abertos durante as obras de recapeamento que está sendo executado na via.

“Eu passo por esse trecho todo dia e a iluminação à noite é horrível. Fica muito escuro no local, tanto que você não consegue ver os buracos que o recapeamento abriu. Também é difícil ver a questão do desnível da pista. Então, se você passar com mais de 50km/h, você com certeza vai estar amassando o aro, quebrando a suspensão e botando até em risco a sua vida”, reclamou o analista de sistemas, Carlos Magalhães, de 41 anos.

Falta de policiamento na área

Outro problema relatado pelos comerciantes é a pouca presença de policiais na localidade, algo que poderia inibir a atuação dos criminosos.

“Logo no começo, tinha os laranjinhas aqui na área, fazendo com que conseguíssemos trabalhar até um pouco mais tarde. Mas já faz uns 20 dias que eles não estão por aqui. Por isso, quando chega às 18h, temos que fechar as portas e pedir à Deus que nada aconteça, porque aqui está complicado”, reclamou Bruno Henrique.

O que dizem a Prefeitura de Olinda, o DER-PE e a SDS-PE

A reportagem do Diario de Pernambuco procurou a Prefeitura de Olinda e o Departamento de Estradas e Rodagens de Pernambuco (DER-PE) para saber de quem é a responsabilidade pela iluminação das vias, mas ambos acabaram jogam a obrigação de um para o outro.

Além disso, a reportagem também procurou a Secretaria de Defesa Social de Pernambuco (SDS-PE) para saber como é feita a segurança da área, mas não obteve retorno até a publicação dessa matéria.

O espaço segue em aberto.

