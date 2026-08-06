Histórica invasão de torcedores do Santa Cruz vira documentário; veja detalhes

Filme relembra a saga de 16 mil tricolores que foram até João Pessoa para ver o Santa Cruz e será exibido na sede do clube

Documentário relembra saga de torcedores do Santa Cruz (Reprodução)

A histórica invasão de torcedores do Santa Cruz na estreia da Série D de 2011 é o tema do documentário “O Dia em que a Ponte Caiu”, que será lançado nesta quinta-feira (6), às 19h14, na sede do clube.

Com relatos de torcedores que estiveram presentes na vitória por 3 a 1 diante do Alecrim-RN, no estádio Almeidão, em João Pessoa, o filme, dirigido por Junior Aguiar, traz imagens inéditas e relembra a saga do retorno ao Recife.

Ao todo, mais de 16 mil tricolores deixaram o estado para assistir à partida e, na volta, passaram por um verdadeiro caos, que chegou a ser notícia até mesmo no jornal britânico The Guardian.

O título do documentário faz referência à queda de uma ponte por conta das fortes chuvas que atingiram a região naquele 17 de julho de 2011, fazendo com que o que seria uma viagem de apenas uma hora durasse até 12 horas para alguns torcedores.

O evento, que acontecerá no Anfiteatro Pres. Aristófanes de Andrade, na sede do Santa Cruz, será aberto ao público.



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