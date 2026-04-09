Vídeo inédito mostra novo ângulo de mordida de tubarão a turista em Fernando de Noronha

Registro revela momento em que animal se aproxima e realiza mordida exploratória durante mergulho

Vídeo mostra novo ângulo de mordida de tubarão a turista em Fernando de Noronha (Foto: @taydalazen)

Um vídeo inédito revela um novo ângulo do incidente envolvendo um tubarão-lixa e a advogada Tayane Cachoeira Dalazen, de 36 anos, ocorrido no dia 9 de janeiro deste ano, em Fernando de Noronha. As imagens foram enviadas pela própria turista ao Diario de Pernambuco e mostram com mais clareza o momento da aproximação do animal.

Na gravação, Tayane aparece praticando snorkel e mergulha de cabeça para baixo, enquanto um guia de turismo permanece ao lado, com a cabeça fora da água. O tubarão se aproxima, morde e fica fixado por um tempo na perna direita da advogada.

“Importante destacar que o mergulho com tubarão-lixa é uma atividade comum em diversos lugares do mundo. Trata-se de uma espécie de comportamento não agressivo e que não tem o ser humano como presa”, afirmou Tayane.

“O ocorrido foi um incidente absolutamente pontual e fora do padrão esperado para a espécie”, complementou a turista.

Após o episódio, Tayane foi socorrida e levada ao Hospital São Lucas, onde chegou consciente, orientada e em estado estável. Segundo o atendimento médico, o ferimento foi superficial, sem risco à vida. Ela recebeu curativos, medicação e orientações para os cuidados locais.

Na ocasião, a administração de Fernando de Noronha informou que o hospital acionou imediatamente órgãos como a Vigilância Ambiental, o Corpo de Bombeiros, o ICMBio e o Comitê de Monitoramento de Incidentes com Tubarões. As equipes realizaram o monitoramento da área e adotaram medidas preventivas voltadas ao setor de turismo.

A advogada retomou suas atividades normalmente após cerca de 50 dias de recuperação. Neste mês de abril, ela voltou à ilha para passar a Páscoa e mergulhou novamente com tubarões. Nesta viagem, ela recebeu o vídeo com o novo ângulo.

Tayane também informou que o caso será analisado por especialistas em um documentário da Discovery Channel (Shark Week).

