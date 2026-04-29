Comerciante morre eletrocutado dentro do próprio estabelecimento em Olinda, no Grande Recife

O comerciante de 63 anos sofreu a descarga elétrica ao manusear uma galeteira na madrugada desta terça (29), na Rua São Miguel, no Bairro Novo, em Olinda, no Grande Recife

Central de Plantões da Capital (Ceplanc) (Divulgação)

Um comerciante de 63 anos, identificado como Edson Ferreira, morreu após sofrer uma descarga elétrica dentro do próprio estabelecimento comercial, um frigorífico, na madrugada desta terça-feira (28), na Rua São Miguel, no Bairro Novo, em Olinda, no Grande Recife.

Segundo informações repassadas à polícia, o homem havia saído de um bar na noite da segunda-feira (27) e informou à companheira que passaria em uma padaria antes de retornar para casa.

Diante da demora e da falta de contato, a esposa decidiu ir até o estabelecimento. Ao chegar ao local, encontrou o comerciante já sem vida, preso a uma galeteira, após sofrer o choque elétrico enquanto manuseava o equipamento.

Ainda de acordo com as informações, ao tentar socorrer o companheiro, a mulher também chegou a sofrer uma descarga elétrica.

A área foi isolada por equipes da Polícia Militar de Pernambuco para a realização da perícia pelo Instituto de Criminalística. O corpo foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal (IML), no Recife.

O caso foi registrado como morte acidental e está sob responsabilidade da Central de Plantões da Capital (Ceplanc).

Em nota, a Polícia Civil informou que as investigações foram iniciadas e seguem até a completa elucidação dos fatos.