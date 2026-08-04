Apac: veja onde mais choveu em Pernambuco nas últimas 24 horas

A cidade de Paulista, no Grande Recife, registrou o maior acumulado de chuva em Pernambuco nas últimas 24 horas

Alagamento registrado em Paulista nesta segunda-feira (3) (Reprodução/Redes Sociais)

A cidade de Paulista, no Grande Recife, registrou o maior acumulado de chuva em Pernambuco nas últimas 24 horas, segundo informações divulgadas pela Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac) na manhã desta terça-feira (4). O município registrou 104 milímetros (mm) de chuva durante o período.

Logo atrás aparecem Goiana (91 mm), na Mata Norte de Pernambuco, e Abreu e Lima (79 mm) e Camaragibe (72 mm), na Região Metropolitana do Recife. A capital pernambucana aparece em quinto lugar, com acumulado de 70 mm.

Estado de Atenção

A Apac emitiu, na noite desta segunda-feira (3), um alerta de Estado de Atenção para a Zona da Mata Norte, Região Metropolitana do Recife e Zona da Mata Sul de Pernambuco.

O nível do aviso foi elevado devido à “intensificação do sistema meteorológico”, segundo a Apac. O Agreste de Pernambuco segue em Estado de Observação. O alerta é válido até as 14h30 desta terça.

O alerta laranja da Apac indica o risco de chuva entre 50mm e 100mm. A agência pede que a população das áreas afetadas siga as orientações da Defesa Civil.