Obras no Hospital da Restauração revelam esgoto que causava mau cheiro crônico na cozinha

Intervenção iniciada em julho revelou bolsões de vazios e valas de esgoto antigas sob o piso; equipes investigam extensão para sanar problema de décadas.

Esgoto aberto no Hospital da Restauração (Carol Ragazzi)

Antigas valas e caixas de esgoto danificadas e sem estanqueidade foram encontradas sob o piso do setor da cozinha e do refeitório do Hospital da Restauração Governador Paulo Guerra (HR), no Recife. A descoberta foi feita durante obras de modernização e ampliação na unidade de saúde.

Durante a intervenção, conduzida pelo Governo de Pernambuco, também foram identificados bolsões de vazios (buracos) em diferentes profundidades, achados que, segundo a gestão estadual, apontam a origem do mau cheiro crônico registrado na área há anos.

Iniciados no começo do mês de julho, os serviços no setor da cozinha e do refeitório passaram inicialmente pelas etapas de demolição de paredes e remoção dos revestimentos. Ao avançar para a fase de escavação e adequação do solo, os engenheiros identificaram diversos bolsões de vazios em várias profundidades, o que levou ao aprofundamento das investigações.

“Atualmente, equipes de engenharia da Cehab e da empresa executora trabalham na investigação minuciosa da profundidade e extensão desses vazamentos e vazios no solo. O objetivo é estruturar o plano de reparo definitivo, garantindo o saneamento do local, a vedação adequada e a reconstrução do piso em conformidade com as normas sanitárias e técnicas vigentes” afirma Rodrigo Ribeiro, secretário de Desenvolvimento Urbano e Habitação de Pernambuco.