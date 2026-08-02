Idosa de 72 anos desaparece após sair de casa no bairro da Madalena, no Recife

Vanúsia da Costa Carvalho foi vista pela última vez na madrugada de sexta-feira (31), ao sair do prédio onde mora, no Condomínio Edificio San Vitorio

No momento em que saiu de casa, Vanúsia vestia casaco verde, camisa azul, calça preta, tênis branco e carregava uma mochila. (Foto: Cortesia)

A família da aposentada Vanúsia da Costa Carvalho, de 72 anos, procura por informações que possam ajudar a localizar a idosa, desaparecida desde a madrugada da última sexta-feira (31). Ela foi vista pela última vez ao sair do prédio onde mora, no Condomínio Edifício San Vitorio, na Rua Jaguaribe, no bairro da Madalena, Zona Oeste do Recife.

Segundo a filha Anna Dolores Rangel, de 48 anos, servidora pública, Vanúsia deixou o edifício por volta da 0h53 pelo portão da garagem. Imagens do circuito interno de segurança registraram o momento em que ela saiu sozinha. Desde então, a família não conseguiu mais contato.

Anna mora no andar de cima do mesmo prédio, enquanto a mãe vive sozinha no apartamento, mas recebe acompanhamento diário da família. Ela afirma que Vanúsia nunca havia desaparecido ou passado dias sem dar notícias.

A idosa tem diabetes e transtorno bipolar. De acordo com a filha, a última consulta com o psiquiatra havia ocorrido no dia 9 de julho.

Ainda na sexta (31), Anna registrou um boletim de ocorrência na Delegacia de Polícia de Pessoas Desaparecidas, no Recife. Desde então, familiares e amigos realizam uma força-tarefa para localizar Vanúsia.

Segundo a filha, a Polícia Civil solicitou imagens de câmeras de segurança de uma padaria localizada nas proximidades após a família receber uma informação de que a idosa teria passado pelo estabelecimento na noite de sexta-feira. No entanto, apenas as gravações da área externa puderam ser disponibilizadas, já que o proprietário está viajando e é o único que possui acesso às imagens internas.

A família também tenta obter imagens de câmeras instaladas na Rua Manuel da Costa, para identificar o caminho seguido por Vanúsia após deixar o prédio.

Além disso, Anna informou que a Polícia Civil deverá solicitar, nesta segunda-feira (3), informações ao Aeroporto Internacional do Recife e ao Terminal Integrado de Passageiros (TIP) para verificar se a idosa embarcou para outro destino. Mesmo antes dessa etapa da investigação, familiares já estiveram nos dois locais em busca de informações, mas não encontraram qualquer registro de viagem em nome de Vanúsia.

As buscas também passaram por hospitais públicos e privados, Unidades de Pronto Atendimento (UPAs), pousadas, parques, praças e igrejas da capital, mas sem sucesso.

“Precisamos achá-la o mais rápido possível. Ela precisa ser corretamente medicada para ficar estável”, relatou a filha.

No momento em que saiu de casa, Vanúsia vestia casaco verde com capuz, camisa azul, calça preta, tênis branco e carregava uma mochila nas costas.

Quem tiver qualquer informação sobre o paradeiro de Vanúsia da Costa Carvalho pode entrar em contato com a filha, Anna Rangel, pelo telefone: (81) 9 9147-6664.

A Polícia Civil de Pernambuco foi procurada pela reportagem, mas até o momento não houve retorno.

