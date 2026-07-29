Após queda de teto no Hospital da Restauração, governo abre investigação e interdita setor

Acidente ocorreu em área que, segundo o governo, ainda não havia sido reformada. Auditoria também vai apurar se as obras em andamento têm relação com o desabamento

Desabamento de teto no Hospital da Restauração aconteceu em área que, segundo o governo, ainda não havia sido reformada (Foto: Divulgação)

Uma série de medidas foram anunciadas pelo governo de Pernambuco, nesta quarta-feira (29), após o desabamento de parte do forro do teto da Sala de Recuperação Pós-Anestésica (SRPA) do Hospital da Restauração (HR), no Recife, que atingiu uma paciente recém-operada.

Entre as providências estão a abertura de uma investigação administrativa, a realização de perícia pela Polícia Científica, a interdição parcial do setor para revisão estrutural e uma auditoria para verificar as causas do acidente e eventuais responsabilidades.

Segundo a Secretaria Estadual de Saúde (SES-PE), a paciente foi submetida a uma nova cirurgia de urgência após ser atingida pelos destroços e permanece estável, recebendo assistência de uma equipe multidisciplinar. A pasta informou ainda que os familiares foram acolhidos por profissionais de assistência social e psicologia.

A direção do Hospital da Restauração registrou boletim de ocorrência e o local passará por perícia da Polícia Científica. Paralelamente, a Secretaria da Controladoria-Geral do Estado (SCGE) instaurou uma auditoria para identificar as circunstâncias do desabamento e apurar se as obras de requalificação em andamento na unidade têm alguma relação com o incidente.

De acordo com o governo, o setor onde ocorreu o acidente ainda não havia passado por intervenções estruturais. Caso a auditoria identifique vínculo entre o desabamento e os serviços executados no hospital, a empresa responsável pela manutenção predial será notificada para prestar esclarecimentos.

Enquanto a perícia é realizada, parte da Sala de Recuperação Pós-Anestésica permanecerá interditada para intervenções estruturais e revisão completa do teto. Os pacientes que estavam no espaço foram transferidos para outros setores da unidade.

"Diante da complexidade do ocorrido, a equipe de auditoria de obras da Controladoria foi acionada para realizar uma inspeção e uma auditoria, com o objetivo de apurar eventuais responsabilidades. Ao final dos trabalhos, será produzido um relatório que permitirá identificar as causas do ocorrido e as responsabilidades envolvidas, sejam de servidores, sejam da empresa contratada. A partir desse relatório, será instaurado o competente processo apuratório, observando todos os trâmites do devido processo administrativo", afirmou o controlador-geral do Estado, Renato Cirne.

"A prioridade da Secretaria de Saúde é, sempre, a vida e a segurança de pacientes, profissionais e de todos que passam pelo Hospital da Restauração. Estamos acompanhando de perto a paciente e garantindo todo o cuidado necessário até a sua plena recuperação. Ao mesmo tempo, estamos apurando os fatos e tomando as providências necessárias, como a revisão do teto do setor. Além disso, a família da paciente também foi acolhida e orientada", afirmou a secretária estadual de Saúde, Zilda Cavalcanti.

A gestão estadual destacou que investe cerca de R$ 168 milhões na ampliação e recuperação do Hospital da Restauração. Os 6º e 8º andares já foram entregues requalificados e climatizados, e as obras seguem em diferentes frentes entre o térreo e o 5º andar.



Caso recente

Em maio deste ano, o Conselho Regional de Medicina de Pernambuco (Cremepe) realizou uma fiscalização no Hospital da Restauração após o desabamento de parte do forro do teto do 7º andar e um vazamento causado por problemas no sistema hidráulico da unidade.

Durante a vistoria, o órgão constatou que o teto da área afetada havia sido recuperado provisoriamente e que a direção do hospital autorizou uma obra preventiva para substituir forros com risco de queda em até 30 dias. Na ocasião, a gestão informou que não houve feridos e que a enfermaria atingida já havia sido reativada.

