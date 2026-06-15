Timbu foi visto circulando no refeitório do Hospital da Restauração, no bairro do Derby; direção diz que obras de requalificação do local começam nesta segunda (15)

Timbu cai do teto e passeia pelas mesas do refeitório do Hospital da Restauração, no Recife; confira vídeo (Reprodução/redes)

Um timbu surpreendeu funcionários do Hospital da Restauração (HR), no Derby, área central do Recife, ao aparecer dentro do refeitório da unidade. O caso aconteceu enquanto servidores faziam suas refeições.

Imagens registradas no local mostram o animal após cair do teto de PVC do refeitório. O timbu circulou por cima de uma das mesas do espaço e chamou a atenção de quem estava presente.

Segundo relatos, o animal foi resgatado posteriormente, mas não foi informado qual órgão realizou a captura nem para onde ele foi levado. Os relatos ainda apontam a aparição de ratos, baratas e insetos em outros setores da unidade.

Em nota, o Hospital da Restauração informou que um biólogo da Secretaria de Meio Ambiente irá à unidade nesta semana para avaliar a situação.

O HR destacou ainda que o timbu é um animal silvestre protegido por lei e que seu manejo deve ser realizado por órgãos ambientais.

A direção também esclareceu que o controle de pragas realizado por empresa terceirizada não tem como objetivo impedir a presença desse tipo de animal. O hospital informou ainda que as obras de requalificação da cozinha e do refeitório começaram nesta segunda-feira (15), dentro do programa de modernização da unidade.

