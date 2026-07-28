Passe Livre Intermunicipal ganha versão digital para pessoas com deficiência

Os beneficiários podem ter acesso após a aprovação da solicitação, podendo ser apresentada diretamente na tela do celular no momento da viagem, juntamente com um documento oficial de identificação

Com a novidade, espera-se a emissão de 3 mil Cartões do Passe Livre Intermunicipal para pessoas com deficiência (Foto: DIvulgação)

Pernambucanos com deficiência agora podem acessar a versão digital do Cartão do Passe Livre Intermunicipal, que garante gratuidade no transporte intermunicipal. A medida foi anunciada pelo Governo de Pernambuco nesta terça-feira (28).

Com a nova medida, a carteira digital possui a mesma validade jurídica da versão física e passa a ser enviada por e-mail aos beneficiários após a aprovação da solicitação, podendo ser apresentada diretamente na tela do celular no momento da viagem, juntamente com um documento oficial de identificação.

Segundo a Secretaria de Justiça, Direitos Humanos e Prevenção à Violência (SJDH), até 2025, cerca de 6,9 mil Passes Livres Intermunicipais foram emitidos para pessoas com deficiência no estado. Neste ano, espera-se a emissão de mais 3 mil.

Para a secretária de Justiça, Direitos Humanos e Prevenção à Violência, Joanna Figueirêdo, a medida fortalece a política de inclusão e aproxima os serviços públicos da população.

"A transformação digital precisa caminhar junto com a promoção dos direitos humanos. Ao disponibilizarmos o Passe Livre também em formato digital, ampliamos o acesso a um serviço essencial, tornando-o mais simples, ágil e acessível para as pessoas com deficiência", afirmou.

Como solicitar

A solicitação do benefício continua sendo realizada de forma online, por meio do site da SJDH, na aba do PE Livre Acesso Intermunicipal.

Já os usuários que possuem a carteira física não precisam realizar um novo cadastro imediatamente. A versão digital será disponibilizada automaticamente no momento da renovação do documento.

O Passe Livre Intermunicipal garante às pessoas com deficiência física, visual, auditiva ou intelectual o direito à gratuidade no transporte coletivo intermunicipal em Pernambuco.