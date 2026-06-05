Grande Recife e Hemope oferecem transporte gratuito para grupos doarem sangue

Empresas podem formar grupos de 15 a 30 colaboradores e realizar cadastro para garantir transporte gratuito de ida e volta para a doação de sangue

Os estoques de sangue do Hemope estão baixos em todos os grupos sanguíneos (Foto: Arquivo/DP)

Para ajudar a abastecer os bancos de sangue em Pernambuco e facilitar a locomoção dos doadores, a Fundação de Hematologia e Hemoterapia de Pernambuco (Hemope) e o Grande Recife Consórcio de Transportes (CTM) realizam o projeto Hemovida durante este mês de junho.

A iniciativa apoia empresas que incentivam seus colaboradores a fazer doação e faz parte das ações do Junho Vermelho, campanha de conscientização que reforça a importância da doação de sangue. Vale ressaltar que o Dia Mundial do Doador de Sangue é celebrado em 14 de junho.

A ação funciona da seguinte forma: qualquer empresa - pública ou privada - que atue no Grande Recife (que abrange 14 municípios da Região Metropolitana) pode se cadastrar no site do Grande Recife Consórcio, para garantir transporte de ida e volta aos seus colaboradores que forem doar sangue. É preciso juntar um grupo entre 15 e 30 pessoas e fazer o cadastro com, no mínimo, sete dias de antecedência.

Após a inscrição, uma equipe do Hemope entra em contato para confirmar data e horário. Com isso, o transporte dos colaboradores da empresa fica assegurado para a realização da doação de sangue na data agendada.

“Por meio de uma parceria entre as empresas operadoras do transporte público e o órgão gestor, é possível facilitar o deslocamento das pessoas para participarem desse ato de responsabilidade e cuidado social”, declarou Matheus Freitas, diretor-presidente do CTM. O projeto envolve todas as empresas integrantes do Consórcio Grande Recife, que também mobilizou mais de 25 colaboradores para participar da campanha.

“É gratificante fazer parte de um órgão que não apenas incentiva, mas também oferece os meios para que seus profissionais se engajem em ações com impacto direto e positivo na vida de tantas pessoas”, afirmou Ayrton Macedo, funcionário do CTM.

Quem pode doar sangue



Para doar sangue, é necessário ter entre 16 e 69 anos. Vale ressaltar que os menores de 18 anos devem apresentar autorização formal do responsável legal. Já as pessoas entre 60 e 69 anos só podem doar caso já tenham realizado doações antes dos 60 anos. É preciso pesar no mínimo 50 kg, ter dormido pelo menos seis horas nas últimas 24 horas e estar alimentado.



Quais as recomendações antes de fazer a doação



Quem for doar sangue deve apresentar documento oficial com foto, em formato físico ou digital. Recomenda-se ainda evitar alimentos gordurosos nas três horas que antecedem a doação. Se a pessoa tiver almoçado, deve aguardar pelo menos duas horas antes de realizar o procedimento.

Além da coleta de sangue, os hemocentros são fundamentais para pacientes em situações de urgência, para cirurgias e no tratamento de doenças que demandam transfusões sanguíneas. Em caso de dúvidas, é possível entrar em contato com o Setor de Captação de Doadores do Hemope: (81) 98894-7932 ou 3182-4648 ou 3182-4780.

