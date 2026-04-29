Campanha oferece transporte gratuito para grupos de doadores de sangue no Recife

Iniciativa do Grande Recife Consórcio de Transporte (CTM), Fundação Hemope e Conorte busca incentivar a doação de sangue em empresas ao oferecer transporte gratuito para grupo de 15 a 20 pessoas

Parceria oferece transporte gratuito a grupos de doadores de sangue (DIVULGAÇÃO/HEMOPE)

O Grande Recife Consórcio de Transporte (CTM), em parceria com a Fundação Hemope, lançou nesta quarta-feira (29) uma campanha especial para incentivar a doação de sangue e reforçar os estoques do hemocentro.

Intitulada Hemovida, a iniciativa foi idealizada pelo Conorte e conta com o apoio do Consórcio para sua implementação.

Como parte da ação, será oferecido transporte gratuito para grupos de doadores até a sede do Hemope, no bairro das Graças, no Recife.

A proposta é estimular empresas a mobilizarem grupos de colaboradores, com no mínimo 15 a 20 pessoas, para realização de doações previamente agendadas, com deslocamento garantido por meio de transporte exclusivo.

A campanha busca facilitar o acesso e incentivar a participação coletiva em toda a área de cobertura do Consórcio, que abrange 14 municípios da Região Metropolitana do Recife, ampliando o alcance da doação de sangue por meio de uma ação integrada entre mobilidade e responsabilidade social.

Para participar, é necessário acessar o portal da campanha e preencher formulário com informações como nome da empresa solicitante, CNPJ, nome do gestor responsável, número de participantes, data e horário desejados para a doação, além de telefone para contato.

A primeira mobilização do projeto foi realizada com colaboradores do próprio Consórcio, em uma doação em grupo agendada para esta quarta-feira (29), com chegada do coletivo ao Hemope prevista para às 10h.

O que é preciso para doar sangue

Para doar sangue na Fundação Hemope, é necessário ter entre 16 e 69 anos (menores de 18 anos devem estar acompanhados dos responsáveis legais e maiores de 60 anos só podem doar se já tiverem realizado doações anteriormente), pesar no mínimo 50 kg e estar em boas condições de saúde.

O candidato deve estar bem alimentado, evitar alimentos gordurosos antes da doação, não ter ingerido bebidas alcoólicas nas últimas 12 horas e apresentar documento oficial com foto.