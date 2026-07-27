Última semana das férias mantém faixa de areia movimentada, mas mar segue vazio em Piedade

Medo de novos incidentes com tubarões faz frequentadores evitarem o banho de mar, enquanto comerciantes relatam queda no movimento desde o ataque registrado em maio

Banhistas da Praia de Piedade preferem ficar na areia (Foto Mauricio Ferry/DP Foto)

Na última semana das férias escolares, as praias de Piedade, em Jaboatão dos Guararapes, registraram um movimento discreto de frequentadores nesta segunda-feira (27). Famílias e turistas aproveitaram o dia na faixa de areia, mas sem se arriscar no mar, reflexo do receio provocado pelos recentes incidentes com tubarões no litoral sul da Região Metropolitana do Recife.

A equipe de reportagem do Diario de Pernambuco esteve no trecho da praia onde, em 31 de maio, um menino de 11 anos foi mordido por um tubarão-cabeça-chata. A criança sofreu a amputação de uma das pernas após o incidente. Quase dois meses depois, a cena encontrada foi de uma praia praticamente vazia, sem banhistas na água e com poucas pessoas na areia.

Já nas proximidades da Igrejinha de Piedade, o cenário era diferente. Embora ninguém entrasse no mar, havia um pequeno fluxo de famílias aproveitando o período de férias.

Muitas permaneceram apenas na areia ou recorreram a piscinas infláveis montadas pelos comerciantes para que as crianças pudessem brincar com segurança.

O comerciante Jonatas Paulo, de 23 anos, afirma que o movimento caiu desde os incidentes com tubarões. “Depois dos ataques de tubarão o movimento caiu muito. O rendimento diminuiu demais. Durante a semana quase não aparece ninguém, fica difícil até levar o pão para casa. Só melhora um pouco no sábado e no domingo, mas caiu muito.”

Segundo ele, a alternativa encontrada por quem trabalha na orla foi oferecer piscinas infláveis aos visitantes.

“A gente coloca umas piscininhas para o pessoal aproveitar. Tem gente que gosta e a gente faz o melhor que pode, porque tomar banho de mar não pode mais.”

O comerciante também observa que muitos frequentadores passaram a buscar outros trechos da orla considerados mais seguros. “Agora o pessoal vai mais para o lado das pedras ou para Boa Viagem. Aqui o movimento vai caindo cada vez mais.”

Durante a visita da reportagem, o Posto 4 dos guarda-vidas, localizado no local, estava isolado por tapumes, indicando obras de reforma, mas contava com a presença de agentes no equipamento.

Embora a faixa de areia ainda reúna visitantes neste período de férias, a ausência de banhistas no mar demonstra que o medo permanece presente entre quem frequenta a Praia de Piedade.



Ataques

Em pouco mais de três décadas, Pernambuco registrou 84 incidentes com tubarões, segundo o Comitê Estadual de Monitoramento de Incidentes com Tubarões (Cemit).

Só este ano Pernambuco registrou quatro atques. Em janeiro, uma turista foi atacada por tubarão-lixa, em Fernando de Noronha e, no mesmo mês, um adolescente foi atacado na Praia de Del Chifre, em Olinda, que não sobreviveu.

No final de maio um menino de 11 anos foi atacado, na altura do antigo Hotel Dorisol, em Piedade e no dia 1º de junho a estudante universitária Marcela Vitória de Lima Santos, também foi atacada.

Tanto o menino quanto a Marcela tiveram uma das pernas ambutadas. Os dois receberam alta hospitalar e se recuperam.