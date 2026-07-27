Descartado como técnico da Itália, Pirlo rebate críticas sobre vínculo com a Rússia
Pirlo confirma que está fora da seleção da Itália e rebate críticas por ligação com empresa russa
Publicado: 27/07/2026 às 11:02
Andrea Pirlo, ex-jogador da Itália ( Brazil Photo Press via AFP)
Andrea Pirlo não será o próximo técnico da seleção italiana O ex-jogador confirmou nesta segunda-feira que foi informado pela Federação Italiana de Futebol (FIGC) de que não está mais entre os candidatos ao cargo e aproveitou o anúncio para rebater as críticas que surgiram em torno de seu nome nos últimos dias.
"Por respeito às instituições, à Federação Italiana de Futebol e a todas as pessoas envolvidas, optei até agora por manter o silêncio. Mas, depois de saber na noite de ontem que deixei de ser candidato ao cargo de técnico da seleção italiana, considero meu dever esclarecer alguns pontos", escreveu.
O treinador também contestou a associação feita entre sua carreira profissional e questões políticas. Pirlo afirmou que sempre exerceu suas atividades respeitando as leis dos países onde trabalhou e os contratos firmados ao longo da carreira.
A declaração é uma resposta às críticas provocadas por sua relação comercial com uma casa de apostas russa, vínculo que passou a ser questionado na Itália diante da possibilidade de o ex-jogador assumir a seleção.
Segundo Pirlo, a parceria surgiu durante sua passagem profissional pelos Emirados Árabes Unidos e tem caráter exclusivamente comercial e esportivo. Para ele, transformar essa relação em uma questão política significa atribuir posições que nunca expressou.
"Atribuir a essa colaboração um significado político significa atribuir a mim convicções que jamais expressei e que não me representam", afirmou.
Siga o canal do Esportes DP no Whatsapp e receba todas notícias do seu time na palma da mão
Pirlo também agradeceu publicamente a Paolo Maldini e Leonardo, responsáveis pela articulação que levou seu nome a ser considerado para o cargo. O treinador destacou a confiança recebida pelos dois e lamentou que a discussão sobre uma possível contratação tenha tomado um caminho diferente do esportivo.
"Lamento que uma decisão de caráter esportivo tenha sido rapidamente transformada em um debate público que acabou atribuindo à minha pessoa significados e intenções que não me pertencem", declarou.
A relação de Pirlo com a empresa russa ganhou peso na discussão porque o país é alvo de restrições e críticas de parte da comunidade internacional desde a invasão da Ucrânia, em 2022. Na Itália, o vínculo comercial do treinador foi questionado por políticos que consideraram inadequada a associação de sua imagem à Rússia em um momento de tensão diplomática.
Pirlo atualmente comanda o United FC, dos Emirados Árabes Unidos, clube que tem como proprietário o empresário russo Sergey Lomakin, também ligado à empresa de apostas mencionada nas controvérsias.
A possibilidade de Pirlo assumir a seleção italiana vinha sendo discutida por Paolo Maldini e Leonardo, mas o nome do treinador perdeu força em meio à repercussão do caso. Antes dele, a direção também havia considerado Carlo Ancelotti e recebido uma negativa de Pep Guardiola.
"Meu amor pela Itália não depende de um cargo. Ele faz parte da minha história, da minha identidade e continuará a me acompanhar, para sempre", encerrou Pirlo