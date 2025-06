São João: veja quanto a Prefeitura de Surubim vai pagar por shows de Wesley Safadão, Luan Santana e Alok

Ao todo, município vai desembolsar mais de R$ 4,1 milhões com shows, conforme divulgado ao MPPE

Os artistas Wesley Safadão, Alok e Luan Santana. (Fotos: Reprodução/Redes sociais)

A Prefeitura de Surubim, no Agreste de Pernambuco, vai pagar R$ 1,1 milhão para Wesley Safadão, R$ 980 mil a Luan Santana e R$ 750 mil ao dj Alok nas festividades de São João da cidade.

Ao todo, o município vai desembolsar mais de R$ 4,1 milhões com shows no São João, conforme divulgado ao Painel da Transparência dos Festejos Juninos de Pernambuco do Ministério Público (MPPE).

Intitulado "O Forró da Vaquejada", o São João de Surubim começa oficialmente nesta sexta-feira (20). A edição deste ano foi anunciada como um novo "grande evento no Nordeste" e o "primeiro grande São João da cidade".

A prefeitura também anunciou os valores dos cachês de Gustavo Mioto (R$ 480 mil), Mari Fernandez (R$ 480 mil), Banda Mastruz com Leite (R$ 200 mil, já ocorrido) e Santana, O Cantador (R$ 150 mil, já ocorrido).

O Governo de Pernambuco também contratou três atrações para o São João de Surubim: Danilo Pernambucano (R$ 50 mil), Noé da Ciranda (R$ 8.019) e Ritmos do Agreste (R$ 7 mil).

Ainda não foram divulgados os cachês de outros artistas de peso anunciados na programação, como Henrique e Juliano, Maiara e Maraisa e Ana Castela.

A expectativa é que o São João de Surubim receba mais de 250 mil pessoas ao longo dos dias de festa.

Confira a programação divulgada pela prefeitura:

20 de junho: Henrique e Juliano, Luan Santana, Ávine Vinny, Juciê e Olavo Sanfoneiro

21 de junho: Wesley Safadão, Léo Foguete, Grelo e Fabinho Moral

22 de junho: Maiara e Maraisa, Alok, Priscila Senna e Mastigados do Forró

23 de junho: Ana Castela, Gustavo Mioto, Nadson o Ferinha e Marcílio Arruda

27 de junho: Zé Vaqueiro, Natanzinho Lima, Calcinha Preta, Eric Land e Geiza Santos

28 de junho: Pablo, Raphaela Santos, Mari Fernandez, Waldonys e Pegadas de Pantera

VILLA FORRÓ - Polo Descentralizado

09 de Junho - Mastruz com Leite e Forró dos Funcionários

10 de junho - Suzy Lima (Chéus) e Eliel Galdino

11 de junho - Rafa Alyce (Lagoa da Vaca) e Eugênio Sá

12 de junho - Santana, Quadrilha Fagulhas do Agreste, Companhia de Dança Surubinense e Olavo Sanfoneiro

13 de junho - Concurso de Quadrilha e DJ Neto

14 de junho - Concurso de Quadrilha e DJ Vapor

15 de junho - Festival de Viola

16 de junho - Dorgival Dantas e Mistura Fina

17 de junho - Forró do Grupo da 3ª Idade e Danilo Pernambucano

18 de junho - Noé da Ciranda e Caju & Castanha

22 de junho - Palhaço Xililique

24 de junho - Galdino Freire, Dani Aguiar e Marquinho Show

25 de junho - Carcará e Gyl Masseta

26 de junho - Braulio Bessa e Valda Sedícias